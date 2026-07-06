Ο Λευκός Οίκος δημοσιοποίησε το επίσημο χρονοδιάγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην τουρκική πρωτεύουσα. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εργασίες της Συμμαχίας, η κρίσιμη διμερής συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς και μια σειρά από στρατηγικές επαφές με διεθνείς ηγέτες.

Τρίτη 7 Ιουλίου – Άφιξη και συνάντηση με τον Ερντογάν

14:15 | Άφιξη του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα.

15:00 | Συμμετοχή στην επίσημη τελετή υποδοχής στο Λευκό Παλάτι.

15:15 | Διμερής συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

19:05 | Παρουσία στο επίσημο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ.

Τετάρτη 8 Ιουλίου – Σύνοδος ΝΑΤΟ και διμερείς επαφές

10:30 | Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Ακολούθως | Συμμετοχή στην τελετή υποδοχής των ηγετών και στην καθιερωμένη αναμνηστική οικογενειακή φωτογραφία.

11:15 | Έναρξη της συνεδρίασης εργασίας των ηγετών της Συμμαχίας.

14:30 | Διμερής συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

15:30 | Διμερής συνάντηση με τον Πρόεδρο της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάραα.

16:15 | Παραχώρηση συνέντευξης Τύπου από τον Ντόναλντ Τραμπ και άμεση αναχώρηση από την Τουρκία.

Οι τέσσερις πυλώνες της ατζέντας Τραμπ – Ερντογάν

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δύο Προέδρων στο Λευκό Παλάτι, οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν σε τέσσερα βασικά ζητήματα:

Αμυντική συνεργασία

Μετά τη γνωστοποίηση της πρόθεσης του Τραμπ προς το Κογκρέσο για πώληση κινητήρων μαθητικών αεροσκαφών αξίας 700 εκατ. δολαρίων («Πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία»), στο τραπέζι θα βρεθούν η άρση των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA, η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα παραγωγής των F-35, η προμήθεια κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη KAAN και τα νέα κοινά εξοπλιστικά προγράμματα.

Οικονομία και εμπόριο

Εξέταση νέων εμπορικών βημάτων και στρατηγικών με απώτερο στόχο την ενίσχυση των διμερών συναλλαγών, ώστε ο όγκος του εμπορίου να αγγίξει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ενεργειακός τομέας

Πατώντας πάνω στο Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας για την Πολιτική Πυρηνική Ενέργεια που υπογράφηκε κατά την επίσκεψη του Ερντογάν στην Ουάσιγκτον το 2025, οι δύο πλευρές θα συζητήσουν τη σύναψη νέων, διευρυμένων ενεργειακών συμφωνιών.

Περιφερειακές εξελίξεις & διεθνής ασφάλεια

Συρία: Συνεργασία για την ανοικοδόμηση της χώρας και την πάταξη της τρομοκρατίας στην περιοχή.

Ουκρανία: Επανεκκίνηση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Μέση Ανατολή: Σχέδια για την ανοικοδόμηση της Γάζας και τρόποι αποτροπής των παραβιάσεων της εκεχειρίας από το Ισραήλ.

Εσωτερική Ασφάλεια: Το ζήτημα της παύσης της δραστηριότητας των ηγετικών στελεχών της FETÖ εντός της αμερικανικής επικράτειας.