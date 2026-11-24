Στο Μεξικό θα δικαστεί ο Φάουστο Ισίδρο Μέσα Φλόρες, γνωστός ως «Ελ Τσάπο Ισίδρο», παρά το αίτημα των ΗΠΑ να εκδοθεί στην αμερικανική Δικαιοσύνη. Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη του φερόμενου αρχηγού καρτέλ σε μια αιματηρή επιχείρηση στη Σιναλόα και προσθέτει ένα ακόμη ζήτημα στις ήδη τεταμένες σχέσεις των δύο χωρών.

«Θα τον δικάσουμε σε αυτή τη χώρα», δήλωσε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου η γενική εισαγγελέας του Μεξικού, Ερνεστίνα Γοδόι. Νωρίτερα, ο υπουργός Ασφάλειας Ομάρ Γκαρσία Αρφούς είχε γνωστοποιήσει ότι η Ουάσιγκτον υπέβαλε αίτημα έκδοσης μετά τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με το Al Jazeera και το Reuters, ο Μέσα Φλόρες αντιμετωπίζει στο Μεξικό κατηγορίες για αδικήματα σχετικά με όπλα και για κατοχή μεθαμφεταμίνης με σκοπό την πώληση. Οι αμερικανικές αρχές τον κατηγορούν ότι ηγείται μεγάλου δικτύου διακίνησης ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ.

Η πολύωρη μάχη που οδήγησε στη σύλληψή του

Ο «Ελ Τσάπο Ισίδρο», ο οποίος περιλαμβανόταν στους δέκα πλέον καταζητούμενους φυγάδες του FBI, συνελήφθη την Παρασκευή σε συγκρότημα κτηρίων στην πόλη Γκουασάβε, στη βορειοδυτική πολιτεία Σιναλόα.

Προηγήθηκε πολύωρη ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις μεξικανικές δυνάμεις και ενόπλους του καρτέλ. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Μεξικού, κατά την επιχείρηση σκοτώθηκαν τέσσερις στρατιώτες και 16 φερόμενοι ένοπλοι του καρτέλ.

Την επόμενη ημέρα, ο συλληφθείς μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην Πόλη του Μεξικού.

Στις ΗΠΑ αντιμετωπίζει έξι κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η διεύθυνση εγκληματικού δικτύου, η ναρκοτρομοκρατία, η συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος και αδικήματα σχετικά με όπλα. Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι το δίκτυό του διακινούσε μέσω των συνόρων ηρωίνη, κοκαΐνη, μεθαμφεταμίνη, κάνναβη και φαιντανύλη.

Ποιος ήταν ο ρόλος των Αμερικανών

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, διευκρίνισε ότι οι αμερικανικές αρχές παρείχαν πληροφοριακή υποστήριξη στην επιχείρηση, αλλά δεν συμμετείχαν άμεσα με δυνάμεις στο έδαφος.

Όπως ανέφεραν οι μεξικανικές αρχές, είχε δοθεί άδεια σε αμερικανικά drones επιτήρησης να συνδράμουν στον εντοπισμό του Μέσα Φλόρες πριν από την έφοδο. Η διάκριση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η αμερικανική συμμετοχή σε επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών μέσα στο Μεξικό αποτελεί ευαίσθητο ζήτημα στις σχέσεις των δύο χωρών.

Η σύλληψη εντάσσεται σε σειρά επιχειρήσεων υψηλού προφίλ κατά των καρτέλ, στις οποίες περιλαμβάνεται και εκείνη που οδήγησε στον θάνατο του Νεμέσιο «Ελ Μέντσο» Οσεγκέρα τον Φεβρουάριο. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση Σέινμπαουμ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.