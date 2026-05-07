Οκτώ δημοσιογράφοι εξαφανίστηκαν ή δολοφονήθηκαν στο Μεξικό το 2025, τονίζει έκθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Article19, με έδρα τη Βρετανία, που δημοσιοποιήθηκε χθες και επισημαίνει επίσης πως η χώρα αυτή της Λατινικής Αμερικής παρουσιάζει τους υψηλότερους δείκτες λογοκρισίας και δικαστικών διωγμών εναντίον του Τύπου.

«Το 2025 στο Μεξικό καταγράφηκαν μια εξαφάνιση και επτά δολοφονίες δημοσιογράφων», με τη χώρα αυτή να παραμένει «στην κορυφή του καταλόγου της περιφέρειας», τόνισε η ΜΚΟ, σύμφωνα με τα δεδομένα της οποίας το 2004 είχαν δολοφονηθεί τέσσερις δημοσιογράφοι.

Ακόμη, το κείμενο που δημοσιοποίησε η Άρθρο19 κάνει λόγο για 53 επιθέσεις κατά της σωματικής ακεραιότητας–ή αλλιώς ξυλοδαρμούς–ρεπόρτερ στη χώρα, έναντι 10 στην Ονδούρα και 9 στη Γουατεμάλα.

Οι δολοφονίες δημοσιογράφων διαπράχτηκαν κατά κύριο λόγο σε πολιτείες με υψηλούς δείκτες βίας και με παρούσες ισχυρές εγκληματικές οργανώσεις, ιδίως στη Ντουράνγκο, στην πολιτεία του Μεξικού, στη Γουαναχουάτο, στην Γκερέρο και στη Σονόρα.

Σημειώθηκε επιπλέον ρεκόρ δικαστικών διωγμών εναντίον του Τύπου στο Μεξικό πέρυσι, επισημαίνεται στο κείμενο.

«Η κατάχρηση εξουσίας εδραιώνεται ως ο δεύτερος κυριότερος μηχανισμός διωγμών του Τύπου στο Μεξικό», με «153 υποθέσεις»: πρόκειται για την «ταχύτερα αυξανόμενη τάση» στη χώρα, σύμφωνα με την έκθεση.

Σε υποθέσεις στις οποίες θύματα ή συγγενείς τους έκαναν καταγγελίες, σχεδόν ο ένας στους τρεις διώκτες του Τύπου ήταν κρατικός αξιωματούχος, προστίθεται στο κείμενο.

Το 2025 ήταν η πρώτη πλήρης χρονιά στην εξουσία της κυβέρνησης υπό την πρόεδρο Κλαούδια Σέινμπαουμ, η οποία ανέλαβε την εξουσία τον Οκτώβριο του 2024.

Εκπρόσωπος της προέδρου Σέινμπαουμ δεν απάντησε αμέσως όταν το πρακτορείο ειδήσεων Reuters του ζήτησε σχόλιο για την έκθεση της ΜΚΟ.

«Καλούμε την κοινωνία να μην το συνηθίσει αυτό, να μην επιτρέψει να μετατραπεί σε κοινοτοπία το ότι η δημοσιογραφική δουλειά μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο, το ότι η αναζήτηση αγνοούμενων ισοδυναμεί με θανατική ποινή, το ότι το να κάνεις ερωτήσεις σε θέτει σε κίνδυνο», τόνισε ο Λεοπόλδο Μαλδονάδο, διευθυντής του παραρτήματος της Άρθρο19 στο Μεξικό και την Κεντρική Αμερική, κατά τη διάρκεια παρουσίασης της έκθεσης.

Τον Φεβρουάριο, άλλη ΜΚΟ, η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), με έδρα τη Νέα Υόρκη, χαρακτήριζε το Μεξικό την πιο θανάσιμη χώρα για τους δημοσιογράφους και τους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης το 2025, πίσω μόνο από τη Λωρίδα της Γάζας, την Υεμένη και το Σουδάν–τρεις εμπόλεμες ζώνες. Τόνιζε εξάλλου ότι 129 δημοσιογράφοι ή εργαζόμενοι σε μέσα ενημέρωσης σκοτώθηκαν πέρυσι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τα δύο τρίτα εξ αυτών από τον στρατό του Ισραήλ.