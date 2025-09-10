Οι Αρχές του Μεξικού ζήτησαν από τις ΗΠΑ την έκδοση δύο προσώπων που βαραίνουν υποψίες πως ενέχονται στην υπόθεση της εξαφάνισης 43 φοιτητών στην Αγιοτσινάπα (νότια) το 2014, ανακοίνωσε χθες Τρίτη η πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ.

Δεν έχει απαγγελθεί καμιά καταδίκη για την υπόθεση, εμβληματική στη χώρα όπου καταμετρώνται περίπου 120.000 εξαφανίσεις, με υπαιτιότητα διακινητών ναρκωτικών, αστυνομικών, στρατιωτικών και πιθανόν τοπικών αξιωματούχων. Βρέθηκαν απανθρακωμένα υπολείμματα μόλις τριών από τα θύματα.

Το αίτημα έκδοσης υποβλήθηκε απευθείας στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο όταν συναντήθηκε με τη Σέινμπαουμ την περασμένη εβδομάδα, εξήγησε η αρχηγός του κράτους στην καθιερωμένη της πρωινή συνέντευξη Τύπου.

Η πρόεδρος απέφυγε να αποκαλύψει τις ταυτότητες των δύο υπόπτων, εξηγώντας πως αυτό θα μπορούσε να βλάψει την έρευνα. Όλα τα πρόσωπα που ενεπλάκησαν στην υπόθεση μέχρι σήμερα είναι Μεξικανοί.

Οι 43 φοιτητές σε σχολή εκπαιδευτικών στην Αγιοτσινάπα εξαφανίστηκαν τη νύχτα της 26ης Σεπτεμβρίου 2014 στην πολιτεία Γκερέρο (νότια), καθώς έψαχναν λεωφορεία για να πάνε στην πόλη του Μεξικού, όπου ήθελαν να συμμετάσχουν σε διαδήλωση.

Την εποχή, η κυβέρνηση του πρώην προέδρου Ενρίκε Πένια Νιέτο (2012-2018), είχε παρουσιάσει και υπερασπιστεί την «ιστορική αλήθεια», που όμως αμφισβητήθηκε έντονα, τότε όπως και σήμερα: κατ’ αυτήν, οι 43 σφαγιάστηκαν από μέλη συμμορίας διακινητών ναρκωτικών, με τη συνέργεια αστυνομικών.

Επί προεδρίας Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ (2018-2024) επιτροπή έρευνας έκανε λόγο για «έγκλημα του κράτους» και αναγνώρισε πως ο στρατός έφερε μέρος της ευθύνης, είτε άμεσα, είτε λόγω αμέλειας ή παράλειψης καθήκοντος.