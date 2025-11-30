Ένα αθώο μήνυμα στο Facebook έμελλε να ξεκινήσει μία δοκιμασία που τελικά θα του κατέστρεφε τη ζωή. Η ιστορία ενός άτυχου άνδρα, ο οποίος σε μια δύσκολη φάση της ζωής του έπεσε θύμα μεγάλης απάτης και έχασε όλες του τις οικονομίες

Πώς ξεκίνησαν όλα

Ήταν Οκτώβριος του 2024, τρεις μήνες αφότου ο Novak μοιράστηκε μια δημόσια ανάρτηση σχετικά με την έλλειψη ασφαλών επιλογών γρήγορου φαγητού για τον γιο του, ο οποίος πάσχει από κοιλιοκάκη. Η ανάρτηση έλαβε μερικές «μου αρέσει» και σχόλια από τους φίλους του. Όμως, μια απάντηση στην ανάρτησή του είχε σταλεί στο inbox του. «Δεν σε ξέρω, είσαι ο προτεινόμενος φίλος μου στο FB… έτσι σε πρόσθεσα, ελπίζω να μην σε ενοχλεί», έγραφε. «… Βρίσκω την ανάρτησή σου για τον γιο σου πολύ συγκινητική. Ίσως μπορούμε να επικοινωνήσουμε;»

Τα μηνύματα φαινόταν ασφαλή. Το προφίλ του αποστολέα έδειχνε μια λεπτή ξανθιά γυναίκα ονόματι Ailis Danner. Περιέγραφε τον εαυτό της ως σχεδιάστρια μόδας που εργαζόταν στη Madison Avenue, την καρδιά της πολυτελούς εμπορικής περιοχής της Νέας Υόρκης. Οι δύο τους άρχισαν να ανταλλάσσουν μηνύματα και, μετά από πρότασή της, τα μηνύματά τους μεταφέρθηκαν από το Messenger στο WhatsApp, όπου σταδιακά έγιναν πιο προσωπικά.

Ο Novak είχε χάσει τη δουλειά του ως αντιπρόεδρος πληροφορικής σε μια εταιρεία τηλεμάρκετινγκ μήνες νωρίτερα και βρισκόταν στη μέση ενός διαζυγίου και μιας διαμάχης για την επιμέλεια των δύο παιδιών του. Εκείνη του μίλησε για τον τρόπο ζωής της ως σχεδιάστρια μόδας που ταξίδευε σε δύο ηπείρους. Όπως και εκείνος, έτσι και αυτή είπε ότι ήταν διαζευγμένη. Του είπε ότι είχε χάσει ένα παιδί σε αποβολή και θαύμαζε την αφοσίωσή του στα παιδιά του.

Μέχρι τον Φεβρουάριο, είχαν εκφράσει την αγάπη τους. Αλλά αυτό που έδειχνε να είναι ένας θυελλώδης έρωτας, τώρα μοιάζει με ένα σχέδιο για να παρασύρει τον Novak σε μια ψεύτικη επένδυση σε κρυπτονομίσματα. Μέχρι τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, είχε επενδύσει 280.000 δολάρια, σχεδόν όλες τις αποταμιεύσεις της ζωής του, σε έναν επενδυτικό ιστότοπο που του συνέστησε. Και η γυναίκα, μαζί με το προφίλ της στο Facebook, εξαφανίστηκε λίγο μετά.

Έχασα τα πάντα – Διαφήμιζε μία πλούσια ζωή

«Έχασα τα πάντα. Έχασα το μέλλον των παιδιών μου. Έχασα το δικό μου μέλλον», είπε ο Novak, 52 ετών, που ζει στο Wallington του New Jersey. «Έκλαιγα κάθε μέρα. Πώς να πεις στη 78χρονη μητέρα σου, που έχει προβλήματα υγείας, ότι τα έχασες όλα;»

Η εμπειρία του Novak είναι μέρος μιας αυξανόμενης διαδικτυακής απάτης γνωστής ως «pig-butchering», η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, έχει αποσπάσει δισεκατομμύρια από θύματα στις ΗΠΑ μέσω ψεύτικων επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Συχνά, ξεκινά με αθώα διαδικτυακά μηνύματα από έναν απατεώνα που προσποιείται ότι δείχνει ερωτικό ενδιαφέρον για να κερδίσει την εμπιστοσύνη και τη σύνδεση. Καθώς ο δεσμός μεγαλώνει, οι απατεώνες εισάγουν την ιδέα της επένδυσης σε κρυπτονομίσματα, προβάλλουν εικόνες πλούτου και οικονομικής ευμάρειας για να την κάνουν να φαίνεται εφικτή. Οι ειδικοί το έχουν συγκρίνει με την πάχυνση ενός χοίρου πριν τη σφαγή. Η Ailis επιδείκνυε εικόνες ενός πολυτελούς τρόπου ζωής που περιελάμβανε κόκκινες Ferrari, πολυτελείς διακοπές και θέσεις στην πρώτη σειρά σε επιδείξεις μόδας.

Έστελνε στον Novak παιχνιδιάρικα φωνητικά μηνύματα στο WhatsApp εξηγώντας του πώς να προφέρει το όνομά της και μοιράζονταν βίντεο με ένα χνουδωτό σκυλάκι, σοκολατί χρώματος, το Lucky. Άλλες φορές, τα βίντεο είχαν πιο καθημερινές στιγμές, όπως μια γραφική χιονόπτωση πάνω από το Μανχάταν ή τον ήχο των βημάτων της που διαπερνούσαν το χάος της πόλης. Οι προσεκτικά επιλεγμένες λεπτομέρειες και εικόνες ήταν μέρος ενός σχεδίου για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στο CNN. Ο Novak, που ζει περίπου 20 μίλια από τη Νέα Υόρκη, ήξερε πότε χιόνιζε στην περιοχή, γεγονός που έκανε την ιστορία της πιο πιστευτή. «Μιλούσε για χρήματα. Μου έστελνε φωτογραφίες από πολυτελή αυτοκίνητα και είχε έναν πολυτελή τρόπο ζωής», είπε ο Novak. «Δεν με ένοιαζε. Στα 50 μου… το μόνο που ήθελα ήταν να συνδεθώ με κάποιον. Δεν με νοιάζει τι έχεις».

Εκτός από μία προσεκτικά σκηνοθετημένη βιντεοκλήση, η Ailis απέφευγε να μιλάει στο τηλέφωνο ή μέσω FaceTime, προτιμώντας να επικοινωνεί μέσω μηνυμάτων ή φωνητικών σημειώσεων. Έκανε αόριστες υποσχέσεις για συνάντηση στη Νέα Υόρκη, αλλά κάθε φορά που φαινόταν να πλησιάζουν στη οριστικοποίηση των σχεδίων, άλλαζε τα σχέδια. Η Ailis Danner είχε πει στον Novak ότι ζει στο Queens, αλλά μια αναζήτηση του CNN για αυτό το όνομα της στην περιοχή της Νέας Υόρκης δεν καρποφόρησε. Δεν βρέθηκε, επίσης, κανένα όνομα για τον αριθμό WhatsApp που χρησιμοποίησε για να επικοινωνήσει μαζί του.

Μια έρευνα του CNN, των φωτογραφιών και των βίντεο που στάλθηκαν στον Novak αποκάλυψε ότι εμφανίζονται στη σελίδα Instagram μιας influencer με διαφορετικό όνομα που ζει στη Νέα Υόρκη. Η γυναίκα αυτή δεν απάντησε στις επανειλημμένες αιτήσεις του CNN για σχόλια μέσω email και μηνυμάτων Instagram.

Ποια ήταν τα στοιχεία που τους έφεραν κοντά

Ο Νόβακ εξήγησε ότι ήταν πάντα επιφυλακτικός και εσωστρεφής. Στο γυμνάσιο, ψηφίστηκε ως ο πιο ήσυχος μαθητής της τάξης του. Ως ο μεγαλύτερος από δύο αδέλφια, ήταν ο λογικός, έξυπνος, ο αδελφός για τον οποίο κανείς δεν ανησυχούσε. Απέκτησε πτυχίο πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Rutgers, παντρεύτηκε για λίγο στα 25 του, μετά ξαναπαντρεύτηκε για περισσότερο από μια δεκαετία, πριν η σχέση αυτή τελείωσε οριστικά πέρυσι.

Πρώην στέλεχος που επόπτευε μια ομάδα περίπου 20 ατόμων, απολύθηκε το 2023. Είχε εργαστεί για την εταιρεία για σχεδόν τρεις δεκαετίες και βρισκόταν σε ευάλωτη θέση μετά την απώλεια της εργασίας του και την κατάρρευση του γάμου του. Η Ailis του είπε ότι ήταν μετανάστρια από τη Γερμανία που προσπαθούσε να βρει τη θέση της στον φανταχτερό και γρήγορο κόσμο της μόδας.

«Μοιραστήκαμε τέτοιες εμπειρίες. Ένιωσα ότι με καταλάβαινε», είπε. Και η Ailis του έδειξε μια προσοχή που κανείς άλλος δεν του είχε δείξει ποτέ.. Μερικές μέρες, ο Novak πήγαινε τη μητέρα του στα ραντεβού με τον γιατρό της και η Ailis του έστελνε μηνύματα που τον ρωτούσε πώς πήγε η επίσκεψη. Ως το πρόσωπο στο οποίο στηριζόταν όλη η οικογένειά του, η νέα αυτή σχέση τον έκανε να νιώθει ότι κάποιος τον νοιάζονταν, καθώς προσπαθούσε να ξεπεράσει το διαζύγιό του, όπως εξήγησε. Η νέα του φίλη του είπε ότι της άρεσαν η πεζοπορία, το γκολφ και οι υπαίθριες δραστηριότητες, όπως και σε εκείνον. Κατά τη διάρκεια μιας από τις διαδικτυακές τους συνομιλίες, ανέφερε την αγάπη της για τη λίμνη George, ένα αγαπημένο μέρος για κάμπινγκ του Novak και των παιδιών του στο βόρειο τμήμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Είπε ότι δεν είχε δημοσιεύσει ποτέ τίποτα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τις επισκέψεις του εκεί.

«Ποτέ, ποτέ δεν είχα αναφέρει τη λίμνη George πριν από αυτό. Δεν ξέρω πώς έκανε τη σύνδεση», όπως δήλωσε ο Novak.

Δεν ήταν η μόνη σύμπτωση. Η Ailis του είχε πει, επίσης, ότι ήταν επενδύτρια σε μια εταιρεία ιατρικών συσκευών, η οποία τυχαία είχε γραφεία δίπλα στον πρώην εργοδότη του Novak. Ο ίδιος μάλιστα εξήγησε ότι ακόμη και το γεγονός ότι ζούσαν σε απόσταση λιγότερο από μία ώρα ο ένας από τον άλλο του φαινόταν μοιραίο. «Τότε σκέφτηκα: ”Ω, άλλη μια σύνδεση”», είπε ο Novak στο CNN. «Και τώρα, το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι: «Ηλίθιε».

Ως στέλεχος τεχνολογίας με βαθιά γνώση των υπολογιστών, ο Novak βοήθησε την εταιρεία του να ανακάμψει από μια επίθεση που κατέστρεψε ολόκληρο το σύστημά της. Τώρα του είναι δύσκολο να πιστέψει ότι έπεσε θύμα της απάτης.

Κοιτάζοντας πίσω, ο Novak είπε ότι τώρα βλέπει τα προειδοποιητικά σημάδια που είχε παραβλέψει. Για παράδειγμα, η Ailis προτιμούσε να στέλνει μηνύματα ή σύντομα φωνητικά μηνύματα, με έντονη προφορά, αντί να εμφανίζεται στην κάμερα. «Ακούς για ανθρώπους που χτυπάνε τον εαυτό τους στο πρόσωπο και λες: ”Ποιος στο διάολο το κάνει αυτό;”», είπε. «Εγώ το έκανα. Κοίταξα τον καθρέφτη στο μπάνιο και χτύπησα τον εαυτό μου με υστερία». Υπήρχε όμως μια περίεργη εξαίρεση. Στις πρώτες μέρες της αλληλογραφίας τους, είχαν μια βιντεοκλήση 15 λεπτών μέσω WhatsApp. Ο Novak θυμάται ότι είδε κάποιον να κάθεται στην άκρη ενός μακριού τραπεζιού σε μια αίθουσα συνεδριάσεων. Το πρόσωπο του ατόμου ήταν θολό, αλλά φαινόταν να έχει παρόμοια δομή οστών με την Ailis. Το πρόσωπο καθόταν ανάμεσα σε ράφια με βιβλία και στο βάθος φαινόταν μια κουρτίνα πάνω από ένα σκοτεινό παράθυρο, αλλά ήταν περίπου 3 το απόγευμα στο Νιου Τζέρσεϊ – στην ίδια ζώνη ώρας με τη Νέα Υόρκη – και ο ήλιος ήταν ακόμα έξω.

«Δεν ήταν πλήρες κοντινό πλάνο (και) το σκηνικό ήταν πολύ καθαρό», είπε ο Novak. «Δεν νομίζω ότι ήμουν αρκετά σκεπτικός. Έχω διαβάσει πολλά για το θέμα (των διαδικτυακών απάτων) τώρα, και υπήρχαν σημάδια (που μου διέφυγαν)»

Είπε ότι έπεσε θύμα του εύκολου χρήματος

Ο Novak πιστεύει ότι η ειλικρίνειά του τον έκανε εύκολο στόχο. Χωρίς δουλειά, της είχε πει ότι χρειαζόταν επενδυτικές ευκαιρίες για να εξασφαλίσει το μέλλον των δύο παιδιών του, ηλικίας 13 και 15 ετών.

«Της είπα: “Πρέπει να κάνω κάτι με αυτό, γιατί πρέπει να μπορώ να ζήσω. Πρέπει να μπορώ να κάνω αποταμιεύσεις για το γυμνάσιο και το πανεπιστήμιο των παιδιών μου”». Η Ailis του πρότεινε τα κρυπτονομίσματα ως σταθερή πηγή παθητικού εισοδήματος και του εξήγησε πώς να μεταφέρει τα χρήματα από τον τραπεζικό του λογαριασμό σε ένα ψηφιακό πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων και στη συνέχεια να το συνδέσει με αυτό, που περιέγραψε ως έναν επικερδή επενδυτικό ιστότοπο. Του ζήτησε να της στείλει screenshots με τα στοιχεία του, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του λογαριασμού του, και στη συνέχεια τον καθοδήγησε σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου. Όπως του εξήγησε, ο υποτιθέμενος επενδυτικός ιστότοπος είχε διαφορετικά επίπεδα και οι πελάτες που επένδυαν περισσότερα χρήματα κέρδιζαν υψηλότερα επιτόκια. Τα υψηλότερα επίπεδα απαιτούσαν ελάχιστα ποσά επένδυσης, τουλάχιστον 100.000 δολάρια για το επίπεδο ένα, 250.000 δολάρια για το επίπεδο δύο και 500.000 δολάρια για το επίπεδο τρία. Τον Δεκέμβριο, ξεκίνησε με δύο καταθέσεις των 1.500 δολαρίων η καθεμία, τις οποίες αργότερα απέσυρε χωρίς πρόβλημα. Τον έπεισαν. Κάθε φορά που κατάφερνε να αποσύρει λίγα χρήματα ως δοκιμή, ένιωθε πιο σίγουρος ότι η διαδικασία λειτουργούσε.

Κάθε επίπεδο υποσχόταν ημερήσια απόδοση, οπότε το υπόλοιπο θα αυξανόταν καθημερινά. Όσο περισσότερα χρήματα κατέθετε ο Novak στον λογαριασμό, τόσο περισσότερα κέρδιζε, οπότε τα άφηνε να αυξάνονται χωρίς να τα αγγίζει, όπως εξήγησε. Η Allis τον βοήθησε να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Οι φίλοι του τον παρακάλεσαν να είναι προσεκτικός. «Αλλά τότε λες στον εαυτό σου: ”Είμαι έξυπνος. Λειτουργεί”. Το μυαλό σου είναι ο μεγαλύτερος εχθρός σου», είπε. «Στα τέλη Ιανουαρίου, είχα επενδύσει περίπου 150.000 δολάρια».

Πώς προσπάθησε να τη συναντήσει

Εν τω μεταξύ, ο Novak προσπάθησε να πείσει την Ailis να συναντηθούν από κοντά, αλλά εκείνη του είπε ότι ήταν απασχολημένη με τις προετοιμασίες για την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης τον Φεβρουάριο. Την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, καθώς άρχισε να αναρωτιέται γιατί δεν είχε βρει χρόνο να συναντηθούν, εκείνη τον εξέπληξε στέλνοντάς του ένα μήνυμα στο WhatsApp λέγοντάς του ότι τον αγαπούσε. Τον έπιασε απροετοίμαστο, αλλά της είπε ότι και εκείνος την αγαπούσε. Κανόνισαν να συναντηθούν για καφέ στο Central Park στα τέλη Φεβρουαρίου. Όμως, όταν πλησίασε η ημερομηνία, εκείνη ακύρωσε, λέγοντας ότι είχε κανονίσει με την αδελφή της. Υποσχέθηκε ότι θα κανόνιζαν ξανά σύντομα. Τον ίδιο μήνα, έλαβε μια ειδοποίηση από τον ιστότοπο κρυπτονομισμάτων που τον προέτρεπε να προχωρήσει στο επόμενο επίπεδο, επειδή έρχονταν πολλοί νέοι επενδυτές, όπως είπε. Εκείνη του είπε ότι αν κατέθετε περισσότερα χρήματα, θα συμπλήρωνε την επένδυσή του για να φτάσει στο επίπεδο των 500.000 δολαρίων.

Εκείνος, κατέθεσε όλα όσα είχε – συνολικά 280.000 δολάρια. Αλλά τον Μάρτιο, όταν προσπάθησε να αποσύρει μέρος των τόκων, ο ιστότοπος απέρριψε το αίτημα και ζήτησε χρέωση άνω των 40.000 δολαρίων. Την ίδια μέρα, ένας φίλος του έστειλε ένα άρθρο σχετικά με απάτες τύπου «pig-butchering». Τότε κατάλαβε ότι πιθανότατα είχε πέσει θύμα απάτης. «Δεν είχα το θάρρος να του πω ότι είχα ήδη εμπλακεί», είπε ο Novak.

Ο άγνωστος από το Facebook σταδιακά έπαψε να επικοινωνεί. Απελπισμένος να πάρει τα χρήματά του πίσω, προσποιήθηκε ότι ήταν άρρωστος και παρακάλεσε το άτομο να του δανείσει χρήματα για να πάει στο γιατρό. Τον Ιούλιο, η Ailis του έστειλε ένα μήνυμα μέσω WhatsApp.

«Πιστεύω ότι θα γίνεις καλά σύντομα. Η θεά της τύχης δεν θα απογοητεύσει κανέναν καλό άνθρωπο», έγραφε. Στη συνέχεια, την ρώτησε αν μπορούσε να χρησιμοποιήσει το 401(k) του για να πληρώσει το ποσό. Αυτό ήταν το τελευταίο που έλαβε από αυτήν για μερικούς μήνες. Η σελίδα της στο Facebook εξαφανίστηκε λίγο μετά. Το ίδιο και ο επενδυτικός ιστότοπος στον οποίο είχε στείλει τα χρήματά του ενώ κάθε φορά που προσπαθούσε να συνδεθεί, έβλεπε ένα μήνυμα σφάλματος.

Πηγή: CNN