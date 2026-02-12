Αναφορά στον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, με αφορμή τα 250 χρόνια από τη γέννησή του, έκανε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα,

Η Μαρία Ζαχάροβα κάνει λόγο για «Ρώσο πολιτικό και διπλωμάτη», υπογραμμίζοντας ότι «το αποκορύφωμα της εθνικής και πατριωτικής του προσφοράς», ήταν όταν εκείνος αναδείχθηκε Κυβερνήτης της Ελλάδας, τον Απρίλιο του 1827.

Η ανάρτηση του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών

«Στις 11 Φεβρουαρίου, γιορτάσαμε την 250ή επέτειο του Ρώσου πολιτικού και διπλωμάτη Ιβάν Καποδίστρια. Το αποκορύφωμα της εθνικής και πατριωτικής του προσφοράς ήταν η εκλογή του, τον Απρίλιο του 1827, ως Προέδρου (Κυβερνήτη) του αναδυόμενου Ελληνικού Κράτους».