Ο Αμερικανός τραγουδιστής και συνθέτης Μπρους Σπρίνγκστιν και η E Street Band ανακοίνωσαν την επερχόμενη περιοδεία τους σε πόλεις των ΗΠΑ, μέσω ενός βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με την ευκαιρία αυτή, έστειλαν επίσης ένα σαφές μήνυμα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ: «Θα φέρουμε την ελπίδα αντί του φόβου, τη δημοκρατία αντί του αυταρχισμού και την ειρήνη αντί του πολέμου».

Δείτε το βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους