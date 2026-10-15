Το Μον Μπλαν έχει πλέον ύψος 4.807,47 μέτρα, έχοντας ψηλώσει μέσα σε τρία χρόνια σχεδόν κατά δύο μέτρα. Αυτό αποκαλύπτουν οι τελευταίες μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γαλλία από τους τεχνικούς του Νομαρχιακού Επιμελητηρίου Τοπογράφων της Άνω Σαβοΐας.

Η διαφορά ύψους εξαρτάται από το πάχος του καλύμματος χιονιού και πάγου.

«Αυτό το κάλυμμα υπόκειται σε εξαιρετικά μεταβλητά φαινόμενα: συσσώρευση χιονιού, βροχοπτώσεις, άνεμος, μεταφορά και ανακατανομή του χιονιού, θερμοκρασίες, ηλιοφάνεια και μετεωρολογικές συνθήκες των προηγούμενων μηνών», υπογραμμίζουν οι επιστήμονες που πραγματοποίησαν τη μέτρηση, όπως επικαλείται το France 24.

Η μέτρηση της «κορυφής» της Δυτικής Ευρώπης «προσεγγίζει την ιστορική τιμή» που καταγράφηκε στα τέλη του 19ου αιώνα από τα ξαδέρφια Ανρί και Ζοζέφ Βαλό, τονίζουν οι τοπογράφοι-μηχανικοί της Άνω Σαβοΐας.

Οι ίδιοι ξεκίνησαν αυτή την περιπέτεια το 2001 και επαναλαμβάνουν τακτικά το εγχείρημά τους: ανεβαίνουν με τα πόδια στην κορυφή, στα γαλλο-ιταλικά σύνορα, μεταξύ του γαλλικού νομού της Άνω Σαβοΐας και της ιταλικής περιφέρειας της Κοιλάδας της Αόστα, μεταφέροντας ολοένα και πιο εξελιγμένο εξοπλισμό.

Οι διακυμάνσεις του υψομέτρου και η κλιματική αλλαγή

«Η κορυφή βρίσκεται σε διαρκή κίνηση», υπενθύμισε ο Ζαν ντε Γκαρέ, πρόεδρος του επιμελητηρίου τοπογράφων-μηχανικών της Άνω Σαβοΐας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Το υψόμετρό της έχει κυμανθεί από τα 4.805 μέτρα το 2023 έως σχεδόν τα 4.811 μέτρα το 2007.

Οι τοπογράφοι δε βγάζουν κάποιο συμπέρασμα, αλλά τα δεδομένα τους θα αναλυθούν σε βάθος χρόνου από άλλους επιστήμονες. «Κάθε μεμονωμένη μέτρηση δεν έχει σημασία από μόνη της» όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, τονίζει χαρακτηριστικά ο Ζαν ντε Γκαρέ.

Προς το παρόν, η κορυφή του Μον Μπλαν «παραμένει ακόμα κρύα, δεν έχει μεταβληθεί υπερβολικά από το κλίμα», παρατήρησε ο Λικ Μορό, παγετωνολόγος που ήταν καλεσμένος στη συνέντευξη Τύπου, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι υπάρχει μια σειρά μετρήσεων προκειμένου να συνεχιστεί η παρακολούθηση της «εξέλιξης της χιονισμένης κορυφής» στο μέλλον.

Μετά από ένα καλοκαίρι καύσωνα, το οποίο στιγματίστηκε από το προσωρινό κλείσιμο καταφυγίων λόγω πτώσεων βράχων ή περιορισμών για τη μείωση της επισκεψιμότητας στον ορεινό όγκο, πολλοί ανησύχησαν για την «υγεία» του βουνού.

Το κάλυμμα πάγου στο μικροσκόπιο των επιστημόνων

Οι τοπογράφοι-μηχανικοί μετρούν το κάλυμμα χιονιού και πάγου που σκεπάζει το βραχώδες ανάγλυφο. Παρατηρούν δύο πράγματα: ένα «ιδιαίτερα ξηρό» έτος 2026 και μια ισόθερμο 0°C που «ξεπέρασε τα 5.000 μέτρα κατά τη διάρκεια εξαιρετικών επεισοδίων καύσωνα», χωρίς αυτές οι παρατηρήσεις από μόνες τους να επαρκούν για να εξηγήσουν τις διακυμάνσεις από έτος σε έτος.

Καινοτόμες τεχνολογίες και μετρήσεις ακριβείας

Στον τομέα των τεχνολογικών καινοτομιών, οι τοπογράφοι εξοπλίστηκαν φέτος με ένα γεωραντάρ, το οποίο επέτρεψε τη μοντελοποίηση τόσο του παγοκαλύμματος όσο και της βραχώδους κορυφής κάτω από τον πάγο.

Η τελευταία, η οποία είχε μετρηθεί από άλλους επιστήμονες το 2004 στα 4.792 μέτρα, υπολογίστηκε στα 4.789,40 μέτρα αυτή τη φορά. «Δεν έχουμε βρει ακόμα το χρόνο να αναλύσουμε και να κατανοήσουμε γιατί υπάρχει αυτή η απόκλιση», παραδέχτηκε ο κ. ντε Γκαρέ.

Ανάμεσα στους συνοδοιπόρους της φετινής περιπέτειας, τρία μέλη του Εθνικού Γεωγραφικού Ινστιτούτου (IGN) της Γαλλίας έφεραν μαζί τους ένα βαρυτόμετρο για να μετρήσουν το πεδίο βαρύτητας, το οποίο χρησιμεύει στον καθορισμό του μηδενός που αποτελεί το σημείο αναφοράς για το υψόμετρο.

Πρόκειται για «μια πρωτιά στην κορυφή του Μον Μπλαν, χρήσιμη για τον ακριβέστερο υπολογισμό του υψομέτρου στα χρόνια που έρχονται, αλλά και για τη μελέτη του στρώματος του πάγου», σύμφωνα με τον Μπρις Βιρλί, μηχανικό του IGN.

Με τον γεωεντοπισμό σε πραγματικό χρόνο και τη μετέπειτα επεξεργασία, καθώς και με τις εκατοντάδες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από drone, όλες αυτές οι τεχνολογίες συμβάλλουν στο να γίνει η μέτρηση όλο και πιο ακριβής. Αυτό σημαίνει 30 κιλά εξοπλισμού που έπρεπε να μεταφερθούν στην κορυφή, έναντι περίπου δέκα κιλών που ζυγίζει συνήθως!

Πηγή: repubblica