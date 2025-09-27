Μια θεαματική στροφή στην πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στη Γάζα, αποκαλύπτει έγγραφο 21 σημείων, που φέρνουν στο φως της δημοσιότητας οι Times of Israel. Το σχέδιο, προϊόν της συνεργασίας του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, του Τόνι Μπλερ και του Τζάρεντ Κούσνερ, παρουσιάστηκε πρόσφατα σε μια σειρά αραβικών και μουσουλμανικών κρατών, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η πρόταση σηματοδοτεί ουσιαστική αλλαγή πορείας από την πολιτική της «μετεγκατάστασης» των Παλαιστινίων που είχε συζητηθεί προηγουμένως, ανοίγοντας πλέον έναν δίαυλο για κατάπαυση του πυρός, οικοδόμηση θεσμών και μια μελλοντική παλαιστινιακή κρατική υπόσταση.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος, δηλώνοντας πως «έντονες διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και τέσσερις ημέρες», με εμπλοκή όλων των περιφερειακών δρώντων και με πλήρη ενημέρωση Ισραήλ και Χαμάς.

Τα 21 σημεία του σχεδίου: Αναλυτικά οι προβλέψεις

-Αποστρατιωτικοποίηση και αποριζοσπαστικοποίηση της Γάζας – Τέλος στην απειλή για τους γείτονες

-Ανοικοδόμηση της περιοχής προς όφελος των κατοίκων

-Κατάπαυση του πυρός και σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων

-Απελευθέρωση ομήρων εντός 48 ωρών από τη συμφωνία

-Ανταλλαγές κρατουμένων και επιστροφή σορών Παλαιστινίων

-Αμνηστία σε μέλη της Χαμάς που αποκηρύσσουν τη βία – έξοδος με ασφάλεια για όσους επιθυμούν

-Μαζική ανθρωπιστική βοήθεια, με τουλάχιστον 600 φορτηγά ημερησίως

-Διανομή βοήθειας από διεθνείς φορείς, χωρίς εμπλοκή Ισραήλ ή Χαμάς

-Προσωρινή διοίκηση από Παλαιστινίους τεχνοκράτες υπό διεθνή εποπτεία

-Σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης, με επενδύσεις και δημιουργία θέσεων εργασίας

-Οικονομική ζώνη με ειδικά φορολογικά και εμπορικά καθεστώτα

-Ενθάρρυνση της παραμονής των Παλαιστινίων στη Γάζα, και επιστροφή για όσους έφυγαν

-Καμία συμμετοχή της Χαμάς στη νέα διοίκηση – καταστροφή στρατιωτικών υποδομών

-Εγγυήσεις ασφάλειας από την περιοχή για την εφαρμογή του σχεδίου

-Διεθνής δύναμη σταθεροποίησης, που θα επιβλέπει την ασφάλεια και θα εκπαιδεύσει αστυνομικές δυνάμεις

-Δέσμευση του Ισραήλ να μην προσαρτήσει ή καταλάβει τη Γάζα – παράδοση ελέγχου στη διεθνή δύναμη

-Εφαρμογή μερικών όρων σε περιοχές που εκκενώνονται, αν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιο

-Διασφάλιση του ρόλου του Κατάρ και μη στοχοποίησή του από το Ισραήλ

-Αποριζοσπαστικοποίηση του πληθυσμού, μέσω εκπαιδευτικών και διαθρησκειακών πρωτοβουλιών

-Μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής ως προαπαιτούμενο για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

-Σταθερός πολιτικός διάλογος ΗΠΑ – Ισραήλ – Παλαιστινίων για βιώσιμη λύση συνύπαρξης

Το ευρύτερο πλαίσιο και οι προκλήσεις

Η πρωτοβουλία φέρει τη σφραγίδα του νέου γεωπολιτικού ρεαλισμού της Ουάσινγκτον, που επιδιώκει να τερματίσει έναν μακροχρόνιο πόλεμο, αποφεύγοντας πλήρη νίκη ή ήττα οποιασδήποτε πλευράς. Αν και η συμμετοχή της Χαμάς απορρίπτεται ρητά, το σχέδιο αφήνει ανοιχτά παράθυρα για αποχώρηση των σκληροπυρηνικών και σταδιακή ένταξη του πληθυσμού σε ένα νέο, μετριοπαθές πολιτικό περιβάλλον. Η διεθνής κοινότητα αναμένει τώρα την ανταπόκριση των εμπλεκομένων, ενώ το αν το φιλόδοξο σχέδιο θα υλοποιηθεί παραμένει το μεγάλο ερώτημα.