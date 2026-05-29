Για πρώτη φορά, η κυβέρνηση της Γεωργίας αποσφράγισε ένα κελάρι που κρύβει ένα ιστορικό «θησαυροφυλάκιο» στην πρωτεύουσα Τμπιλίσι: τα κρασιά του Στάλιν.

Στόχος των αρχών είναι να βγάλουν σε δημοπρασία τα περίπου 40.000 σπάνια γαλλικά και γεωργιανά κρασιά -ορισμένα από τα οποία χρονολογούνται από τις αρχές του 19ου αιώνα- ώστε να χρηματοδοτήσουν την ίδρυση μιας σύγχρονης εθνικής σχολής οινοποιίας.

Η… κάβα αυτή κουβαλάει μια μυθιστορηματική ιστορία, καθώς συνδέει την τσαρική Ρωσία με το σοβιετικό καθεστώς. Τα παλαιότερα και πιο διάσημα κρασιά προέρχονται από τους κορυφαίους αμπελώνες του Μπορντό και ανήκαν αρχικά στον Τσάρο Αλέξανδρο Γ΄ της Ρωσίας και στον γιο του, Νικόλαο Β΄.

Μετά τη Ρωσική Επανάσταση του 1917, οι Σοβιετικοί κατέσχεσαν την περιουσία των Ρομανόφ.

Ο Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος ηγήθηκε της ΕΣΣΔ από το 1924 έως το 1953, ήταν παθιασμένος λάτρης του κρασιού.

Ανέλαβε προσωπικά τη συλλογή και με τα χρόνια την εμπλούτισε, προσθέτοντας εκλεκτές γεωργιανές ποικιλίες.

Η Γεωργία αυτοπροσδιορίζεται ως η «γενέτειρα του κρασιού». Τα αρχαιολογικά ευρήματα επιβεβαιώνουν μια αδιάλειπτη παράδοση οινοποίησης που κρατά εδώ και 8.000 χρόνια.

Όπως δήλωσε ο Ιρακλί Γκιλαούρι, ιδιοκτήτης της Gilauri Wines που συνεργάζεται με το γεωργιανό υπουργείο Γεωργίας για το συγκεκριμένο εγχείρημα, «η δημοπρασία αυτή αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία να μπει η Γεωργία στον χάρτη των μεγάλων συλλεκτών».

Το άνοιγμα του κελαριού έχει ήδη προσελκύσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ο Βίκτορ Τσεν, ένας συλλέκτης που ταξίδεψε στο Τμπιλίσι από το Ντάλας του Τέξας, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του καθώς περιεργαζόταν τις σκονισμένες φιάλες με το κεχριμπαρένιο υγρό:

«Αισθάνομαι σαν τον Ιντιάνα Τζόουνς μπροστά σε μια κρυφή σπηλιά: θα μπορούσε να μην είναι τίποτα, θα μπορούσε όμως να είναι κάτι ανεκτίμητο. Δεν υπάρχουν πολλές στιγμές στην εποχή μας που να αποτελούν πραγματικά ιστορικά γεγονότα. Και αυτή εδώ θα μπορούσε να είναι μία από αυτές.»

