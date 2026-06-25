Στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας έρχεται εκ νέου ο αμφιλεγόμενος Ολλανδός ερευνητής Φρανκ Χούγκερμπετς, μετά τον διπλό καταστροφικό σεισμό που ισοπέδωσε περιοχές της Βενεζουέλας τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, αλλά και την ισχυρή δόνηση που καταγράφηκε στην Ιαπωνία λίγο αργότερα.

Ο Χούγκερμπετς, ο οποίος βασίζει τις εκτιμήσεις του στις κινήσεις των πλανητών (μια μέθοδος που δεν αναγνωρίζεται από την επίσημη επιστημονική κοινότητα), είχε προειδοποιήσει για έντονη σεισμική δραστηριότητα μόλις λίγη ώρα πριν από το χτύπημα του Εγκέλαδου.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Τετάρτης, ο Ολλανδός ανέβασε στους επίσημους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια προειδοποίηση για «κρίσιμη αστρονομική διαμόρφωση».

«Η αστρονομική διάταξη των πλανητών και της Σελήνης τις επόμενες δύο ημέρες. Πιθανότητα ισχυρότερης σεισμικής δραστηριότητας», έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας την ανάρτηση με ένα γράφημα που αποτύπωνε τις γωνίες προσέγγισης του Ερμή, του Ουρανού και του Άρη σε σχέση με τη Γη.

Λίγη ώρα μετά την ανάρτηση (περίπου 30 λεπτά), η Βενεζουέλα ήρθε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή τραγωδία. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), δύο διαδοχικοί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξαν τη χώρα, αποτελώντας, όπως μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, από τις ισχυρότερες δονήσεις που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως από την αρχή του έτους.

Ο δεύτερος και ισχυρότερος σεισμός (7,5 Ρίχτερ) σημειώθηκε σε ιδιαίτερα μικρό εστιακό βάθος, περίπου 10 χιλιομέτρων, γεγονός που πολλαπλασίασε την καταστροφική του ισχύ.

Μέχρι στιγμής, ο επίσημος απολογισμός των Αρχών κάνει λόγο για 164 νεκρούς και περίπου 1.000 τραυματίες, εκτεταμένες καταρρεύσεις κτηρίων στην πρωτεύουσα Καράκας και στη Λα Γκουάιρα, καθώς και σκηνές απόλυτου πανικού στους δρόμους, με τους πολίτες να προσπαθούν να προστατευτούν μεταξύ των ερειπίων.

Η εκτελούσα χρέη προέδρου, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, κήρυξε αμέσως τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Λόγω των σοβαρότατων δομικών ζημιών που προκάλεσαν οι δονήσεις, οι Αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο του διεθνούς αεροδρομίου του Καράκας, ενώ παράλληλα ανεστάλη η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων στις πολιτείες που επλήγησαν.

Η Ροντρίγκεζ δήλωσε ότι ο κρατικός μηχανισμός καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες, ενώ συμπλήρωσε πως εξειδικευμένες ομάδες διάσωσης από το εξωτερικό αναμένεται να φτάσουν στη Βενεζουέλα μέσα στις επόμενες ώρες για να συνδράμουν στο έργο του εντοπισμού επιζώντων.

Μετά την ανάρτηση του Χούγκερμπετς, ισχυρή σεισμική δόνηση 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε και στην Ιαπωνία, γεγονός που έχει κάνει τους χρήστες του διαδικτύου να αναρωτιούνται αν πρόκειται για σύμπτωση ή πραγματική πρόβλεψη.

Πάντως, πολλοί εξ αυτών δεν έκρυψαν τη δυσπιστία τους στα σχόλια, ρωτώντας τη τεχνητή νοημοσύνη της πλατφόρμας «X», το Grok, για την ώρα που έγινε η ανάρτηση του ερευνητή. Ο ψηφιακός βοηθός διευκρίνισε πως, πράγματι, η δημοσίευση είχε γίνει πριν σημειωθούν οι προαναφερόμενοι, μεγάλοι σεισμοί.

Στην παρακάτω συνομιλία το Grok απαντάει ότι ο Χούγκερμπετς έκανε την ανάρτηση περίπου 27 λεπτά νωρίτερα: