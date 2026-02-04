Το ΝΑΤΟ άρχισε τον σχεδιασμό της αποστολής με την οποία φιλοδοξεί να ενισχύσει την ασφάλεια στην Αρκτική, δήλωσε την Τρίτη εκπρόσωπος της Συμμαχίας.

“Ο σχεδιασμός άρχισε για μια δραστηριότητα ενισχυμένης επαγρύπνησης του ΝΑΤΟ, με την ονομασία Arctic Sentry (Αρκτικός Φρουρός)”, δήλωσε ο συνταγματάρχης Μάρτιν Ο’ Ντόνελ, εκπρόσωπος του Ανώτατου Αρχηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (SHAPE) επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Spiegel.

“Η δραστηριότητα αυτή θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση του ΝΑΤΟ στην Αρκτική και στον Μεγάλο Βορρά”, πρόσθεσε χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για το σχέδιο αυτό.

Η αποστολή αυτή του ΝΑΤΟ, βάσει του μοντέλου των αποστολών στη Θάλασσα της Βαλτικής ή στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας, είναι μια από τις επιλογές που συζητήθηκαν για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική, ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ωστόσο είπε ότι εγκαταλείπει την επιλογή της χρήσης στρατιωτικής βίας για την κατάληψη του νησιού της Αρκτικής, που είναι αυτόνομο έδαφος της Δανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Οι απειλές του Τραμπ σε σχέση με τη Γροιλανδία προκάλεσαν μια από τις σοβαρότερες κρίσεις στην ιστορία της Ατλαντικής Συμμαχίας, μετά την ίδρυσή της το 1949.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι επεξεργάστηκε ένα “πλαίσιο” με σκοπό τη σύναψη μιας συμφωνίας με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, στην Ελβετία. Ελάχιστα στοιχεία έχουν γίνει γνωστά για το περιεχόμενό της.

Μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ στο Νταβός τον Ιανουάριο, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι συζήτησαν πώς οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να εργαστούν συλλογικά για να εγγυηθούν την ασφάλεια στην Αρκτική, συμπεριλαμβανομένης όχι μόνο της Γροιλανδίας αλλά και των επτά κρατών του ΝΑΤΟ με εδάφη στην Αρκτική.

Ο Δανός υπουργός Άμυνας Τρολς Λουντ Πόουλσεν δήλωσε πως είναι πολύ ικανοποιητικό ότι ο στρατιωτικός σχεδιασμός για την αποστολή του ΝΑΤΟ βρίσκεται σε εξέλιξη. “Είναι ζωτικής σημασίας να συνεργαστούμε με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ για να αυξήσουμε την ασφάλεια στην Αρκτική και στον Βόρειο Ατλαντικό”, έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Δεν έγινε σαφές εάν οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ θα συζητήσουν το θέμα στη συνάντησή τους στις 12 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τους κανόνες της Συμμαχίας, ο Ανώτατος Διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, ο Αμερικανός πτέραρχος Αλέξους Γκρίνκεβιτς έχει την εξουσία να σχεδιάζει και να εκτελεί “δραστηριότητες ενισχυμένης επαγρύπνησης” χωρίς να χρειάζεται η ομόφωνη έγκριση των συμμάχων.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP, Reuters