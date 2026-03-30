Την αναχαίτιση ακόμη ενός ιρανικού πυραύλου που κατευθυνόταν προς την Τουρκία επιβεβαίωσε το ΝΑΤΟ, σημειώνοντας ότι πρόκειται για το τέταρτο αντίστοιχο περιστατικό από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα η Βορειοατλαντική Συμμαχία διαμήνυσε ότι παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα απέναντι σε τέτοιου είδους απειλές.

«Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τέτοιες προκλήσεις και θα κάνουμε πάντα ό,τι είναι απαραίτητο για την υπεράσπιση όλων των Συμμάχων», ανέφερε η εκπρόσωπος Άλισον Χαρτ σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας είχε ανακοινώσει ότι βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν αναχαιτίστηκε επιτυχώς, αφού εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη ένταση στην ευρύτερη περιοχή.