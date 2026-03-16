Το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης της αντιβαλλιστικής άμυνας στην Τουρκία, λόγω πιθανών απειλών από το γειτονικό Ιράν, σύμφωνα με το Bloomberg, που επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος.

Η συμμαχία έχει ήδη αναπτύξει συστοιχία πυραύλων στην ανατολική Τουρκία για την προστασία ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση πυραύλων σε όλη τη Μέση Ανατολή. Τώρα εξετάζεται η αποστολή ενός ακόμη συστήματος αεράμυνας Patriot, με στόχο την ενίσχυση αεροπορικής βάσης όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα, σύμφωνα με μία από τις πηγές.