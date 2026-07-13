Με μια κοινή και ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση, το ΝΑΤΟ στρέφεται κατά των υβριδικών πρακτικών της Μόσχας, προειδοποιώντας για τους κινδύνους στα δίκτυα ζωτικής σημασίας.

«Καταδικάζουμε έντονα τις επίμονες κακόβουλες δραστηριότητες της Ρωσίας στον κυβερνοχώρο, η οποία αξιοποιεί το κυβερνο-οικοσύστημά της για να στοχοποιήσει συμμάχους και εταίρους του ΝΑΤΟ», αναφέρει η Συμμαχία σε ανακοίνωση της.

«Αυτές οι δραστηριότητες συνιστούν απειλή για την ασφάλεια των συμμάχων. Καλούμε τη Ρωσία να σταματήσει αυτές τις αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες, οι οποίες παραβιάζουν τους συμφωνημένους διεθνείς κανόνες υπεύθυνης συμπεριφοράς των κρατών στον κυβερνοχώρο».

Η ΕΕ επέκτεινε σήμερα τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές πρόσωπα και οντότητες που θεωρείται ότι συμβάλλουν στην διάπραξη εγκληματών στον κυβερνοχώρο για λογαριασμό της Ρωσίας.