Την οντισιόν του 15χρονου Όουεν Κούπερ έδωσε στη δημοσιότητα το Netflix, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά «Adolescence».

Η σειρά έχει εντυπωσιάσει κοινό και κριτικούς, καθώς εξερευνά τις σκοτεινές πτυχές της εφηβείας, την τοξική αρρενωπότητα, το ρόλο της οικογένειας και των social media στις αντιδράσεις των παιδιών.

Ο Όουεν Κούπερ, που ενσαρκώνει το ρόλο του Τζέιμι Μίλερ, γνώρισε τεράστια επιτυχία από τη μία μέρα στην άλλη, με την ερμηνεία του να χαρακτηρίζεται ως συγκλονιστική.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η πλατφόρμα, ο Όουεν Κούπερ (Owen Cooper) ερμηνεύει τη σκηνή μέσα από το αστυνομικό τμήμα, όπου ο 13χρονος Τζέιμι κρατείται μετά τη σύλληψή του.

Get a peek at Owen Cooper’s audition tape for the role of Jamie in Adolescence. pic.twitter.com/Q3MjWEWHrk

— Netflix (@netflix) March 24, 2025