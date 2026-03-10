Το νησί Χαργκ του Ιράν, ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά κέντρα στον Περσικό Κόλπο, παραμένει μέχρι στιγμής εκτός στόχαστρου των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων, παρά τη στρατηγική του σημασία για την ιρανική πετρελαϊκή βιομηχανία.

Σύμφωνα με το CNBC, το κοραλλιογενές νησί βρίσκεται περίπου 15 μίλια από τις ιρανικές ακτές και λειτουργεί ως βασικός κόμβος για τις εξαγωγές αργού πετρελαίου της χώρας. Υπολογίζεται ότι περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών αργού περνά από τις εγκαταστάσεις του πριν κατευθυνθεί προς τις διεθνείς αγορές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η δυνατότητα φόρτωσης στο νησί φτάνει έως και τα 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, γεγονός που το καθιστά ζωτικής σημασίας για την οικονομία του Ιράν αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα ευάλωτο σε ενδεχόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους στον κόσμο, καθώς περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχεται από εκεί. Ωστόσο, από την έναρξη των συγκρούσεων στα τέλη του προηγούμενου μήνα, η ναυτιλιακή δραστηριότητα στον διάδρομο αυτό, έχει μειωθεί δραστικά.

🚨 REPORT: U.S. Weighing Seizure of Iran’s Oil Lifeline

U.S. officials are reportedly discussing a plan to seize Kharg Island which handles ~90% of Iran’s oil exports. pic.twitter.com/RClyYyxyF8 — Mossad Commentary (@MOSSADil) March 9, 2026

Αναλυτές επισημαίνουν ότι μια πιθανή επιχείρηση κατάληψης του νησιού θα ήταν εξαιρετικά περίπλοκη. Θα απαιτούσε ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων και θα αύξανε σημαντικά τους κινδύνους στρατιωτικής κλιμάκωσης, ενώ το νησί θα παρέμενε εκτεθειμένο σε επιθέσεις με drones.

Όπως σημείωσε ο ερευνητής του RUSI Πέτρας Κάτινας, μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να προσφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες ισχυρό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα έναντι της Τεχεράνης, αλλά ταυτόχρονα θα περιέπλεκε ακόμη περισσότερο μια ήδη εύθραυστη γεωπολιτική κατάσταση.

Η αυξημένη ένταση στην περιοχή έχει ήδη επηρεάσει τις διεθνείς αγορές ενέργειας. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο, με το Brent να φτάνει τα 107,18 δολάρια και το WTI τα 102,1 δολάρια ανά βαρέλι.

Αναλυτές της αγοράς, μεταξύ των οποίων ο Τάμας Βάργκα και ο Γιαν βαν Εκ, υπογραμμίζουν ότι η στρατηγική σημασία του νησιού και το ενδεχόμενο άμεσης εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Παράλληλα, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να θυμίσει προηγούμενες παρεμβάσεις των ΗΠΑ σε χώρες πλούσιες σε ενεργειακούς πόρους, όπως η Βενεζουέλα, με στόχο τον έλεγχο των εξαγωγών πετρελαίου.

Ο Μαρκ Γκούσταφσον, πρώην επικεφαλής του Επιχειρησιακού Κέντρου του Λευκού Οίκου, προειδοποιεί ότι μια πιθανή αμερικανική κατάληψη του νησιού θα συνοδευόταν από σοβαρούς κινδύνους. Η επιχείρηση θα απαιτούσε μόνιμη στρατιωτική παρουσία και θα μπορούσε να οδηγήσει το Ιράν ακόμη και σε καταστροφικές ενέργειες, προκειμένου να αποτρέψει τον έλεγχο των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.

Παρά τους κινδύνους, ορισμένοι εκτιμούν ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν, σε μια περίοδο που η γεωπολιτική ένταση στην περιοχή βρίσκεται ήδη σε υψηλά επίπεδα.