Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν εξέφρασε την «έντονη καταδίκη» του για τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

Οι επιθέσεις αποτελούν «εγκλήματα πολέμου και κατάφωρες παραβιάσεις της κυριαρχίας του Λιβάνου, των αρχών του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη.

Το Ομάν εξέφρασε επίσης «την απόλυτη ανησυχία του για την απώλεια μεγάλου αριθμού θυμάτων ως αποτέλεσμα αυτών των βάναυσων επιθέσεων» και δήλωσε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να δράσει για να «καταστήσει το Ισραήλ πλήρως υπεύθυνο».