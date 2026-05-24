Το Πακιστάν, χώρα που μεσολαβεί ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, «ελπίζει» ότι θα φιλοξενήσει «πολύ σύντομα» νέα συνάντηση αντιπροσωπειών των δύο κρατών στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες ο πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ.

«Το Πακιστάν θα συνεχίσει τις ειρηνευτικές προσπάθειές του όσο πιο απροκατάληπτα είναι δυνατό και ελπίζουμε να φιλοξενήσουμε πολύ σύντομα τον επόμενο κύκλο διαπραγματεύσεων» των πλευρών, ανέφερε ο Σαρίφ μέσω X.

I congratulate President Donald Trump on his extraordinary efforts to pursue peace and for holding a very useful and productive telephone call earlier today, with the leaders of Saudi Arabia, Qatar, Turkiye, Egypt, the UAE, Jordan and Pakistan. Field Marshal Syed Asim Munir… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) May 24, 2026

Ο πρώτος και μοναδικός μέχρι σήμερα–άκαρπος–γύρος διαπραγματεύσεων διεξήχθη στην Ισλαμαμπάντ την 11η Απριλίου με παρόντες ιδίως τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων του προέδρου του κοινοβουλίου, του απόστρατου αξιωματικού των Φρουρών της Επανάστασης και πολιτικού με αξιοσημείωτη επιρροή Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, καθώς και του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.