Το Πακιστάν προέβη σε αυστηρή καταδίκη της επίθεσης των ανταρτών Χούθι εναντίον εμπορικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τρεις Πακιστανούς υπηκόους και προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ακόμη.

Σύμφωνα με απολογισμό των αρχών της Υεμένης, από το χτύπημα έχασαν συνολικά τη ζωή τους έξι άτομα, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται και ένας πολίτης της Ινδονησίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία για το συμβάν, υπογραμμίζοντας ότι το Ισλαμαμπάντ βρίσκεται σε άμεση συντονισμένη επαφή με τις σαουδαραβικές αρχές και τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης για τη συλλογή περαιτέρω στοιχείων.

I have learnt with deep concern about the unfortunate incident involving an attack on a commercial vessel in the Red Sea. According to the information available so far, three Pakistani nationals have lost their lives and one has sustained injuries in the incident. We extend our… — Ishaq Dar (@MIshaqDar50) August 12, 2026

Το επεισόδιο αυτό καταγράφεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, λίγες μόλις ημέρες μετά τη διεύρυνση της αμυντικής συμφωνίας του Πακιστάν με τη Σαουδική Αραβία, στην οποία εντάχθηκε και η Τουρκία. Η εν λόγω συμμαχία προβλέπει αμοιβαία συνδρομή σε περίπτωση επίθεσης σε οποιοδήποτε από τα τρία κράτη, αν και το Ισλαμαμπάντ επιμένει στον αμιγώς αμυντικό της χαρακτήρα.

Ταυτόχρονα, η πακιστανική ηγεσία επιχειρεί να διατηρήσει ρόλο διαμεσολαβητή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με τον υπουργό Εσωτερικών, Μοχσίν Νακβί, να πραγματοποιεί επαφές για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Η κλιμάκωση της βίας στην περιοχή, μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων μεταξύ των Χούθι και των κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης, θέτει πλέον σε δοκιμασία την πρόθεση του Πακιστάν να διατηρήσει στάση ουδετερότητας ανάμεσα στον διευρυνόμενο περιφερειακό ανταγωνισμό.