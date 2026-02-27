Σε νέα, επικίνδυνη φάση, εισέρχεται η σύγκρουση ανάμεσα στο Πακιστάν με τη de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής οι δύο πλευρές αντάλλαξαν μαζικά πλήγματα σε μεγάλα αστικά κέντρα και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, με τον μέχρι στιγμής απολογισμό να κάνει λόγο για τουλάχιστον 133 νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες.

«Ανοικτός πόλεμος» Πακιστάν – Ταλιμπάν

Ο Πακιστανός υπουργός Άμυνας, Χαουάτζα Μοχάμεντ Ασίφ, χαρακτήρισε την κατάσταση ως «ανοικτό πόλεμο», προειδοποιώντας με μήνυμά του στο « X» ότι «το ποτήρι της υπομονής έχει ξεχειλίσει. Πλέον, διεξάγεται ανοικτός πόλεμος ανάμεσα σε εμάς και εσάς».

Πακιστανικές πηγές ασφαλείας επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποιήθηκαν αεροπορικές επιθέσεις με πυραύλους εδάφους αέρος εναντίον στρατιωτικών γραφείων και θέσεων των Ταλιμπάν στην Καμπούλ, την Κανταχάρ και την Πάκτια. Παράλληλα, σημειώθηκαν σφοδρές χερσαίες συγκρούσεις σε πολλαπλά σημεία κατά μήκος των συνόρων.

BREAKING: Pakistan’s Defense Minister has stated that “open war” is now underway between Pakistan and Afghanistan. Extensive airstrikes are being reported in Kabul, Kandahar, and Paktia, with strikes focused on military infrastructure and associated targets. pic.twitter.com/zRd0YJFRre — GMI (@Global_Mil_Info) February 26, 2026

🚨 BIG BREAKING NEWS💥 This is a Pakistani military F-16, American-made, that Afghan defensive forces have shot down. pic.twitter.com/7qBAjv89rk — Afghanistan Defense (@AFGDefense) February 27, 2026

In an exclusive talk with Pakistan TV, Federal Minister for Information and Broadcasting Attaullah Tarar confirmed Pakistan’s Air Force carried out precise airstrikes in Kabul, Kandahar, and Paktia, destroying Taliban posts, brigade headquarters, ammunition depots, and logistic… pic.twitter.com/J61ubB9n9C — Pakistan TV (@PakTVGlobal) February 26, 2026

Βίντεο που κυκλοφόρησαν από πακιστανικές πηγές δείχνουν λάμψεις από πυρά πυροβολικού και εκρήξεις στη μεθόριο, ενώ υλικό από την Καμπούλ –το οποίο επαληθεύτηκε από το Reuters – καταγράφει πυκνούς μαύρους καπνούς και μεγάλη πυρκαγιά σε τμήμα της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Μοσαράφ Ζαΐντι, οι πακιστανικές «αντεπιθέσεις» συνεχίζονται, με τον ίδιο να κάνει λόγο για 133 νεκρούς μαχητές των Ταλιμπάν, πάνω από 200 τραυματίες, 27 κατεστραμμένες θέσεις και εννέα υπό πακιστανικό έλεγχο.

Σημειώνεται ότι η δήλωση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά την επιβεβαίωση της πακιστανικής κυβέρνησης ότι εξαπέλυσε αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην Καμπούλ, καθώς και στις επαρχίες Κανταχάρ και Πάκτια. Σύμφωνα με τον Πακιστανό υπουργό Πληροφοριών Αταουλά Ταράρ, στοχοποιήθηκαν θέσεις άμυνας «του καθεστώτος των αφγανών Ταλιμπάν», με τον ίδιο να κάνει λόγο για τουλάχιστον 133 νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες στις τάξεις των Ταλιμπάν.

Αντίποινα με μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις από τους Ταλιμπάν

Οι αφγανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι απάντησαν με νέες επιθέσεις εναντίον πακιστανικών στρατιωτικών θέσεων. Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, δήλωσε ότι «μετά τα αεροπορικά πλήγματα στην Καμπούλ, στην Κανταχάρ και άλλες επαρχίες, διεξήχθησαν επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας εκ νέου εναντίον θέσεων πακιστανών στρατιωτών».

Υπενθυμίζεται ότι η νέα αυτή ανταλλαγή πυρών έρχεται ως συνέχεια της πρώτης επίθεσης των Ταλιμπάν στα σύνορα, η οποία αποτέλεσε την αφορμή για την πακιστανική αεροπορική αντεπίθεση.

Η εύθραυστη κατάπαυση πυρός του Οκτωβρίου

Η επίθεση των αφγανικών δυνάμεων ακολούθησε πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές το σαββατοκύριακο στις επαρχίες Νανγκαρχάρ και Πάκτικα που παρουσιάστηκαν από το Ισλαμαμπάντ ως αντίποινα για ενέργειες καμικάζι στο Πακιστάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από την αποστολή αρωγής των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν, οι βομβαρδισμοί αυτοί, οι πιο σφοδροί από τον Οκτώβριο, προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων. Σύμφωνα με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν σκοτώθηκαν 18 άνθρωποι.

Για χρόνια σύμμαχοι, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν εμπλέκονται σε σποραδικές συγκρούσεις αφού κατέλαβαν την εκ νέου την εξουσία στην Καμπούλ το καλοκαίρι του 2021.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ ότι προσφέρει ασφαλή καταφύγια σε ένοπλες οργανώσεις που διαπράττονται στην πακιστανική επικράτεια. Η Καμπούλ το διαψεύδει. Από τον Οκτώβριο, δεν επιτρέπεται η διέλευση στα χερσαία περάσματα στα σύνορα των δυο χωρών παρά μόνο Αφγανών που θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Η εφήμερη κατάπαυση του πυρός που εγκρίθηκε τη 19η Οκτωβρίου, χάρη σε μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, ήταν κλινικά νεκρή μόλις εννιά ημέρες αργότερα, καθώς το Ισλαμαμπάντ κατηγόρησε την Καμπούλ ότι ενορχηστρώνει τις επιθέσεις που διαπράττονται από το Κίνημα των Ταλιμπάν στο Πακιστάν (ΚΤΠ).

Οι αρκετοί κύκλοι διαπραγματεύσεων έκτοτε δεν επέτρεψαν να επιλυθεί η σύγκρουση, μολονότι παρέμβαση της Σαουδικής Αραβίας οδήγησε στη απελευθέρωση τριών πακιστανών στρατιωτικών που πήραν αιχμαλώτους οι μαχητές της αφγανικής προεδρίας.

Διεθνείς αντιδράσεις με εκκλήσεις για αποκλιμάκωση

Την ίδια ώρα, η Ρωσία κάλεσε τις δύο πλευρές να σταματήσουν άμεσα τις εχθροπραξίες και προσφέρθηκε να μεσολαβήσει για διμερείς συνομιλίες, σύμφωνα με το πρακτορείο RIA.

Ανησυχία εξέφρασε και ο ΟΗΕ. Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα, Στεφάν Ντουζαρίκ, τόνισε ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προτρέπει τα εμπλεκόμενα μέρη να συμμορφωθούν με το διεθνές δίκαιο και να προστατεύσουν τους αμάχους. Παράλληλα, επαίνεσε τις προσπάθειες διαμεσολάβησης που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες και κάλεσε τις δύο χώρες να επιδιώξουν λύση μέσω της διπλωματίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί προσέφερε τη βοήθεια της Τεχεράνης για να «διευκολυνθεί ο διάλογος» ανάμεσα στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν, με φόντο τη ραγδαία κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσά τους.

Το Ιράν είναι «έτοιμο να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια για να διευκολύνει τον διάλογο και να προωθήσει τη συνεργασία» σε περιφερειακό επίπεδο, ανέφερε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας μέσω X.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ