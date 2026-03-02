Καθώς ισραηλινά πλήγματα έπλητταν κυβερνητικό συγκρότημα στην Τεχεράνη το πρωί του Σαββάτου (28/2), ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, βρισκόταν σε σύσκεψη με στενούς του συνεργάτες. Σύμφωνα με αμερικανικές και ισραηλινές πηγές που επικαλείται το Axios, η επίθεση αποτέλεσε την κορύφωση μιας δίμηνης στρατηγικής πίεσης, κατά τη διάρκεια της οποίας, η Ουάσινγκτον κινήθηκε ταυτόχρονα σε δύο παράλληλες τροχιές: διπλωματία και στρατιωτική προετοιμασία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας αργά το βράδυ της Κυριακής (2/3) στη Daily Mail, φέρεται να εκτίμησε ότι μια στρατιωτική επιχείρηση θα μπορούσε να διαρκέσει έως και τέσσερις εβδομάδες. Όπως υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές, η τελική επιλογή της στρατιωτικής οδού έγινε την Παρασκευή (27/2), μετά την αποτυχία των τελευταίων επαφών με την Τεχεράνη.

Από τις διαδηλώσεις στον σχεδιασμό επιχείρησης

Οι βάσεις της επιχείρησης φέρεται να τέθηκαν στα τέλη Δεκεμβρίου, όταν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε τον Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο. Την ίδια περίοδο, στο Ιράν είχαν ξεκινήσει αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις, η ένταση των οποίων κλιμακώθηκε με βίαιη καταστολή.

Αρχικά, οι δύο πλευρές συζητούσαν συνέχιση στοχευμένων πληγμάτων κατά ιρανικών στρατιωτικών δυνάμεων, αργότερα μέσα στο έτος. Ωστόσο, η επιδείνωση της εσωτερικής κατάστασης στο Ιράν και οι εκτιμήσεις περί επιτάχυνσης του πυρηνικού προγράμματος φαίνεται πως επέσπευσαν τους σχεδιασμούς. Τις επόμενες εβδομάδες, αλλεπάλληλες επαφές Ισραηλινών αξιωματούχων με την Ουάσινγκτον φέρονται να διαμόρφωσαν το πλαίσιο κοινής στρατιωτικής δράσης.

Η διπλωματία της πίεσης και τα «αγεφύρωτα» χάσματα

Παράλληλα με τον στρατιωτικό σχεδιασμό, η Ουάσινγκτον επιδίωξε διπλωματική λύση. Στις αρχές Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν επαφές ΗΠΑ–Ιράν στο Ομάν και αργότερα στη Γενεύη. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι συνομιλίες είχαν σαφές τελεσίγραφο: πρόοδος σε σύντομο χρόνο ή στρατιωτική κλιμάκωση.

Τρία ζητήματα χαρακτηρίστηκαν κρίσιμα και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παρέμειναν αγεφύρωτα:

=Εμπλουτισμός ουρανίου – Οι ΗΠΑ φέρονται να πρότειναν παροχή πυρηνικών καυσίμων για πολιτική χρήση με αντάλλαγμα την πλήρη εγκατάλειψη του εμπλουτισμού. Η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση.

=Βαλλιστικό πρόγραμμα – Το Ιράν, κατά τις ίδιες πηγές, αρνήθηκε να συζητήσει περιορισμούς στις πυραυλικές του δυνατότητες.

=Περιφερειακή επιρροή – Δεν υπήρξε, σύμφωνα με Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ, διάθεση περιορισμού της στήριξης σε ένοπλες οργανώσεις στη Μέση Ανατολή.

=Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν επίσης ότι υπήρχαν πληροφορίες περί επανεκκίνησης πυρηνικών δραστηριοτήτων, ισχυρισμοί που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Το «σημείο μηδέν»

Καθοριστική θεωρείται η συνάντηση στη Γενεύη (26/2), όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, διαπιστώθηκε πλήρες αδιέξοδο. Την επόμενη ημέρα, παρά τις διπλωματικές παρεμβάσεις από το Ομάν, ο Τραμπ φέρεται να έλαβε την οριστική απόφαση.

Το πρωί του Σαββάτου (28/2), τρία σημεία-κλειδιά στην Τεχεράνη, όπου βρίσκονταν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, επλήγησαν σχεδόν ταυτόχρονα. Ισραηλινές πηγές αποδίδουν την επιτυχία της επιχείρησης στον αιφνιδιασμό και στη διατήρηση της διπλωματικής διαδικασίας μέχρι την τελευταία στιγμή.

Η αφήγηση βασίζεται κυρίως σε δηλώσεις Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων μετά τα γεγονότα και δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Ωστόσο, σκιαγραφεί μια στρατηγική «ελεγχόμενης αμφισημίας», όπου η διπλωματία λειτούργησε παράλληλα με τον στρατιωτικό σχεδιασμό, μέχρι το σημείο μηδέν.