Μαραθώνιες συνομιλίες μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής (21/06) πραγματοποίησαν στην Ελβετία οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν για την έναρξη μιας προσπάθειας 60 ημερών με στόχο μια νέα πυρηνική συμφωνία.

Οι σχεδόν αδιάκοπες συνομιλίες στη Σύνοδο Κορυφής της Λίμνης Λουκέρνης σηματοδοτούν ότι και οι δύο πλευρές παραμένουν δεσμευμένες παρά τις σημαντικές διαφορές τους, ενώ ενδέχεται να προετοιμάζουν το έδαφος για ευρύτερες συζητήσεις σχετικά με την περιφερειακή ασφάλεια.

Οι συνομιλίες, των οποίων ηγήθηκε ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς (JD Vance) και στις οποίες συμμετείχαν οι απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ (Steve Witkoff) και Τζάρεντ Κούσνερ (Jared Kushner), συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, παρά τον ισχυρισμό του Ιράν το Σάββατο ότι κλείνει τα Στενά του Ορμούζ ως απάντηση σε φερόμενες ισραηλινές παραβιάσεις της εκεχειρίας στον Λίβανο.

Καθώς οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν στη Λίμνη Λουκέρνη το Σάββατο, ο Πρόεδρος Τραμπ εξαπέλυσε αρκετές απειλές κατά του Ιράν, τόσο μέσω του λογαριασμού του στο Truth Social όσο και σε συνέντευξή του στο Fox News.

Ιρανοί αξιωματούχοι απέρριψαν δημόσια τις απειλές του Τραμπ, αλλά έθεσαν το ζήτημα και κατ’ ιδίαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, αναφέροντας ότι αποτελούν παραβίαση του Άρθρου 1 του μνημονίου συναντίληψης (MoU) ΗΠΑ-Ιράν, το οποίο ορίζει ότι και οι δύο πλευρές θα απέχουν από απειλές χρήσης βίας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Αμερικανός διπλωμάτης δήλωσε στο Axios ότι, αν και οι Ιρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στη Σύνοδο Κορυφής ότι αποχώρησαν από τις συνομιλίες σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις δημόσιες απειλές του Τραμπ, στην πράξη οι συνομιλίες συνεχίστηκαν όλη την ημέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα ζητήματα κατά τη διάρκεια των συζητήσεων ήταν οι «μηχανισμοί αποκλιμάκωσης (deconfliction) στον Λίβανο και η επιβολή της κατάπαυσης του πυρός», εν μέσω συγκρούσεων μεταξύ της Χεζμπολάχ και των ισραηλινών στρατευμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας. Η συζήτηση για τον Λίβανο ήταν ιδιαιτέρως «τεταμένη», σύμφωνα με όσα δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν επίσης σε «όλα τα στοιχεία της πυρηνικής συμφωνίας». Οι αξιωματούχοι συζήτησαν ακόμη για τα Στενά του Ορμούζ και τις πρόσφατες ιρανικές δηλώσεις σχετικά με πιθανό κλείσιμό τους.

«Καταστήσαμε σαφές ότι θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουν πλήρως ανοιχτά. Σημειώσαμε καλή πρόοδο σε αυτό το μέτωπο», δήλωσε ο Αμερικανός διπλωμάτης. Ένας δεύτερος διπλωμάτης που συμμετείχε στις συνομιλίες τις περιέγραψε ως «σκληρές αλλά καλές», προσθέτοντας: «Δημιουργήσαμε ένα προσχέδιο (outline) που θα καθοδηγήσει τώρα τις τεχνικές συνομιλίες τις επόμενες εβδομάδες».

Οι δύο πλευρές συζήτησαν την εφαρμογή του μνημονίου συναντίληψης και πώς θα διασφαλιστεί ότι όλα τα μέρη είναι ευθυγραμμισμένα, σημείωσε ο διπλωμάτης. Οι αξιωματούχοι συζήτησαν επίσης ένα πλαίσιο για τη συνέχιση των συνομιλιών μεταξύ πολιτικών ηγετών και τεχνικών κλιμακίων.

Εκπρόσωποι από τις ΗΠΑ, το Ιράν, το Πακιστάν και το Κατάρ εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι από την πρόοδο των συνομιλιών, σύμφωνα με τον διπλωμάτη. «Οι μεσολαβητές βοηθούν και τις δύο πλευρές να ξεπεράσουν τα ζητήματα. Πιστεύουμε ότι αυτός ο αρχικός γύρος συνομιλιών μας προετοιμάζει για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στο μέλλον».

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί (Abbas Araghchi), έγραψε στην πλατφόρμα X ότι οι μεσολαβητές από το Πακιστάν και το Κατάρ «πέτυχαν σημαντική πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο».

Πρόσθεσε ότι το Ιράν έλαβε εξαιρέσεις (waivers) για τις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, ενώ αποδεσμεύτηκαν και ορισμένα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν το έχουν επιβεβαιώσει αυτό. «Η πρώτη πραγματική δοκιμασία: το κέντρο αποκλιμάκωσης στον Λίβανο», έγραψε ο Αραγτσί.

Σε κοινή δήλωσή τους στο τέλος της συνόδου κορυφής στην Ελβετία, οι μεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν ανέφεραν ότι «σημειώθηκε ενθαρρυντική πρόοδος» κατά τη διάρκεια των 18 ωρών των διαπραγματεύσεων.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν να συστήσουν μια Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου, η οποία θα παρέχει πολιτική εποπτεία στις διαπραγματεύσεις, παράλληλα με ομάδες εργασίας που θα επικεντρώνονται σε πυρηνικά ζητήματα, στις κυρώσεις και στην επίλυση διαφορών, ανέφεραν οι μεσολαβητές.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών, σύμφωνα με τη δήλωση.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εγκαταστήσουν μια «γραμμή επικοινωνίας» για τα Στενά του Ορμούζ, η οποία θα λειτουργεί για όσο διάστημα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, προκειμένου «να αποφευχθούν περιστατικά και παρανοήσεις, με στόχο την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ».

Με πληροφορίες από το Axios