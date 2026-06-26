Οι κάτοικοι του Παρισιού θα απαγορεύεται να πιουν αλκοόλ σε δημόσιους χώρους από το μεσημέρι και έπειτα σήμερα Παρασκευή, σε μια προσπάθεια των Αρχών να περιορίσουν τα προβλήματα υγείας που προκαλούνται από τον καύσωνα, ο οποίος σαρώνει τη Γαλλία και ένα μεγάλο τμήμα της Ευρώπης, δήλωσε την Πέμπτη ο αρχηγός της αστυνομίας της γαλλικής πρωτεύουσας.

«Θα εκδώσω απόψε διάταξη, η οποία θα προβλέπει την απαγόρευση της κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους αύριο, από το μεσημέρι και έπειτα. Όπως γνωρίζετε, η κατανάλωση αλκοόλ με τον ήλιο να καίει μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού Πατρίς Φορ στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV.