Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό κατήγγειλε την Πέμπτη με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X τη “δημαγωγική απόφαση” του Ισραήλ να απαγορεύσει την είσοδο στον Ζαν-Λικ Μελανσόν, ηγέτη του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία (LFI, ριζοσπαστική αριστερά), ο οποίος κατηγορείται για “εξαιρετικά εχθρική στάση απέναντι στο Ισραήλ”.

“Αυτή η δημαγωγική απόφαση, που προέρχεται από μια κυβέρνηση που έχει αυξήσει τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, ευνοεί εκείνους που, όπως η Ανυπότακτη Γαλλία, ζουν από την εργαλειοποίηση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης”, σχολίασε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας.