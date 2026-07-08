Η 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα (6-8 Ιουλίου 2026) σηματοδοτεί μια κρίσιμη καμπή για τη Βορειοατλαντική Συμμαχία, με την Τουρκία να επιδιώκει την αναβάθμιση του γεωπολιτικού της ρόλου.

Κεντρικό πρόσωπο της Συνόδου είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ασκεί έντονες πιέσεις για αύξηση των αμυντικών δαπανών των μελών στο 5% του ΑΕΠ, προωθώντας παράλληλα το δόγμα «ΝΑΤΟ 3.0» για μια Ευρώπη πιο αυτόνομη αμυντικά.

Ταυτόχρονα, η Τουρκία προτείνει τη δημιουργία δύο νέων νατοϊκών στρατηγείων στο έδαφός της, ενώ οι σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν σε τέλμα όσον αφορά την ένταξη, εστιάζοντας πλέον στη λειτουργική συνεργασία για το μεταναστευτικό και την Τελωνειακή Ένωση.

Τι είναι το Στρατηγικό Δόγμα «ΝΑΤΟ 3.0» για τις Αμυντικές Δαπάνες

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει τη ριζική αναδιάρθρωση της Συμμαχίας, απαιτώντας από τους Ευρωπαίους συμμάχους να αναλάβουν το βάρος της δικής τους ασφάλειας. Αυτό θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να στρέψουν την προσοχή και τους πόρους τους σε άλλες γεωπολιτικές προτεραιότητες, με κυριότερη την περιοχή του Ειρηνικού, η οποία αποτελεί πλέον το κέντρο βάρους της παγκόσμιας οικονομίας και πληθυσμού.

Στο πλαίσιο αυτό, η Συμμαχία μετακινείται σταδιακά προς ένα μοντέλο που περιγράφεται ως «πιο ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ» (συν τον Καναδά).

Ο Στόχος του 5%: Οι ΗΠΑ απαιτούν την άμεση δέσμευση των μελών για διάθεση του 5% του ΑΕΠ τους στην άμυνα. Από αυτό, το 3,5% αφορά βασικές δαπάνες και το υπόλοιπο υποδομές.

Οι ΗΠΑ απαιτούν την άμεση δέσμευση των μελών για διάθεση του 5% του ΑΕΠ τους στην άμυνα. Από αυτό, το 3,5% αφορά βασικές δαπάνες και το υπόλοιπο υποδομές. Αναθεώρηση παρουσίας: Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε εξάμηνη αναθεώρηση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε εξάμηνη αναθεώρηση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη. Μετατόπιση στον Ειρηνικό: Η στρατηγική των ΗΠΑ στρέφεται πλέον στον έλεγχο του Ειρηνικού Ωκεανού, μειώνοντας το ενδιαφέρον για την περιοχή της Ευρώπης και της Μεσογείου.

Οι επιδιώξεις της Τουρκίας και το «παζάρι» του Ερντογάν

Η Τουρκία εκμεταλλεύεται τη θέση της ως οικοδεσπότης για να αποσπάσει στρατιωτικά και πολιτικά οφέλη. Ανάμεσά τους:

Νέα Στρατηγεία: Η Άγκυρα ζητά τη δημιουργία δύο νέων αρχηγείων. Ένα για την ναυτική Διοίκηση στην Κωνσταντινούπολη, με σκοπό τον έλεγχο της Μαύρης Θάλασσας και ένα χ ερσαίο Στρατηγείο στη Νοτιοανατολική Τουρκία, με στόχο την άμεση εποπτεία προς τη Μέση Ανατολή (Συρία, Ισραήλ). Ένα κρίσιμο στοιχείο των τουρκικών απαιτήσεων είναι ότι η Άγκυρα επιθυμεί επικεφαλής και στις δύο αυτές δομές να είναι Τούρκοι στρατηγοί .

Η Άγκυρα ζητά τη δημιουργία δύο νέων αρχηγείων. Ένα για με σκοπό τον έλεγχο της Μαύρης Θάλασσας και ένα χ στόχο την άμεση εποπτεία προς τη Μέση Ανατολή (Συρία, Ισραήλ). Ένα κρίσιμο στοιχείο των τουρκικών απαιτήσεων είναι ότι η Άγκυρα επιθυμεί . Εξοπλιστικά Προγράμματα: Ερντογάν και Τραμπ συζήτησαν χθες, μετά από εναγκαλισμούς και ιδιαίτερα θερμό κλίμα, την παραχώρηση κινητήρων F-110 από τις ΗΠΑ για το τουρκικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς (“Kaan”) και πιθανή επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου λόγω των S-400.

Ερντογάν και Τραμπ συζήτησαν χθες, μετά από εναγκαλισμούς και ιδιαίτερα θερμό κλίμα, την παραχώρηση κινητήρων F-110 από τις ΗΠΑ για το τουρκικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς (“Kaan”) και πιθανή επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου λόγω των S-400. Αμυντική Βιομηχανία:Η Τουρκία παράγει πλέον το 86% των οπλικών της συστημάτων (από 20% το 2004), αν και εξακολουθεί να στερείται τεχνολογίας αιχμής στους κινητήρες και το λογισμικό. Πρακτικά χρειάζεται λογισμικό για το εγχώριο μαχητικό 5ης γενιάς (Κaan) που παραμένει καθηλωμένο τεχνολογικά.

Ανησυχία σε Αθήνα και Τελ Αβίβ

Η Αθήνα παρακολουθεί με ανησυχία την αναβάθμιση της Τουρκίας εντός του ΝΑΤΟ, ενώ ειδικοί τονίζουν την ανάγκη για μια πιο διεκδικητική στάση.

Το ζήτημα του Βέτο: Υπάρχουν εισηγήσεις για άσκηση βέτο από την Ελλάδα στη δημιουργία νέων στρατηγείων στην Τουρκία, εάν δεν αρθούν οι τουρκικές απειλές (Casus Belli, Γαλάζια Πατρίδα).

Υπάρχουν εισηγήσεις για άσκηση βέτο από την Ελλάδα στη δημιουργία νέων στρατηγείων στην Τουρκία, εάν δεν αρθούν οι τουρκικές απειλές (Casus Belli, Γαλάζια Πατρίδα). Στρατηγικό πλεονέκτημα της Σούδας: Η βάση της Σούδας θεωρείται το ισχυρότερο διαπραγματευτικό χαρτί της Ελλάδας, καθώς αποτελεί το «κλειδί» της Μεσογείου που δεν μπορεί να αντικατασταθεί από καμία άλλη υποδομή στην περιοχή.

Η βάση της Σούδας θεωρείται το ισχυρότερο διαπραγματευτικό χαρτί της Ελλάδας, καθώς αποτελεί το «κλειδί» της Μεσογείου που δεν μπορεί να αντικατασταθεί από καμία άλλη υποδομή στην περιοχή. Διεθνές Δίκαιο: Επισημαίνεται η ανάγκη εφαρμογής του Δικαίου της Θάλασσας (12 ναυτικά μίλια) ως μέσο ανάσχεσης του τουρκικού αναθεωρητισμού.

Ανάλογο είναι το κλίμα και στο Τελ Αβίβ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να δηλώνει σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό ενημερωτικό δίκτυο CNN, ότι «η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή», λίγες ώρες αφού ο στενός σύμμαχός του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι εξετάζει αυτήν την πιθανότητα.

«Η πώληση των F-35 στην Άγκυρα θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή επειδή η Τουρκία έχει επιθετικές βλέψεις», εκτίμησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Νωρίτερα, κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Τραμπ είπε ότι θα «εξετάσει» την πιθανότητα πώλησης των μαχητικών αυτών στην Τουρκία. Πρόθεση ωστόσο, που ήδη ξεσήκωσε κύμα αντιδράσεων στο Κογκρέσο. Ήδη σε επιστολή τους 18 μέλη ζητούν από την Βουλή των Αντιπροσώπων να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο Πρόγραμμα των F-35 , επικαλούμενα τους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν, λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα.

Πώς θα επηρεαστεί η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη

Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη βρίσκεται σε τροχιά σημαντικής αναδιαμόρφωσης στο πλαίσιο του σχεδίου «ΝΑΤΟ 3.0» της κυβέρνησης Τραμπ, με κύριο στόχο τη μεταφορά του βάρους της ασφάλειας στους ίδιους τους Ευρωπαίους.

Στο πλαίσιο αυτό προωθούνται α λλαγές στη Δομή Διοίκησης με παράδοση του ελέγχου κρίσιμων στρατηγείων από τις ΗΠΑ σε Ευρωπαίους συμμάχους. Συγκεκριμένα: Το στρατηγείο της Νάπολης (έλεγχος Μεσογείου) αναμένεται να περάσει υπό ιταλικό έλεγχο . Το στρατηγείο του Norfolk (Ατλαντικός) θα περάσει υπό βρετανικό έλεγχο . Το στρατηγείο του Brunssum (χερσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη) θα τελεί υπό εναλλασσόμενο γερμανικό και πολωνικό έλεγχο .

παράδοση του ελέγχου κρίσιμων στρατηγείων από τις ΗΠΑ σε Ευρωπαίους συμμάχους. Συγκεκριμένα:

Η απαίτηση για το 5% θεωρείται από πολλούς αναλυτές εξαιρετικά δύσκολη στην υλοποίηση.

Ήδη χώρες όπως η Ισπανία έχουν δηλώσει αδυναμία να ανταποκριθούν, ενώ η ευρωπαϊκή προσπάθεια επανεξοπλισμού φαίνεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ζήτησης και όχι μόνο χρηματοδότησης.Αρχή φόρμας

Το «μουσουλμανικό ΝΑΤΟ» που προτείνει η Τουρκία

Οι «μουσουλμανικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ» (ή «μουσουλμανικό ΝΑΤΟ») αναφέρονται σε μια πρόταση για τη δημιουργία μιας στρατιωτικής δύναμης αποτελούμενης από ισλαμικές χώρες, με την Τουρκία να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο.

Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της πρότασης είναι τα εξής:

Σύνθεση και Συμμετοχή: Η δύναμη αυτή θα στελεχώνεται από ισλαμικά κράτη, με ιδιαίτερη πίεση προς τις χώρες του Κόλπου (όπως το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) να συνεισφέρουν στρατό και πόρους.

Η δύναμη αυτή θα στελεχώνεται από ισλαμικά κράτη, με ιδιαίτερη πίεση προς τις (όπως το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) να συνεισφέρουν στρατό και πόρους. Ο ρόλος της Τουρκίας: Η Τουρκία, όντας ήδη μέλος του ΝΑΤΟ, επιδιώκει να αποτελέσει το επίκεντρο και τον καθοδηγητή αυτής της δομής, ενισχύοντας τη διείσδυση και τον έλεγχό της στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ποια στάση τηρεί η Αθήνα

Η Αθήνα εμφανίζεται καθησυχαστική, υπενθυμίζοντας ότι όλες οι αποφάσεις εντός του ΝΑΤΟ λαμβάνονται με ομοφωνία. Αυτό σημαίνει ότι καμία αλλαγή στη δομή διοίκησης ή δυνάμεων της Συμμαχίας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την ελληνική συγκατάθεση.

Μάλιστα, στις σκέψεις των ιθυνόντων βρίσκεται ακόμη και μία αντιπρόταση για Ελληνικό Στρατηγείο του ΝΑΤΟ σε στρατηγικό σημείο, όπως η Κάρπαθος ή το Καστελόριζο.

Η βάση της Σούδας ως κυρίαρχο διαπραγματευτικό χαρτί

Αναλυτές και στρατιωτικοί τονίζουν ότι η Ελλάδα διαθέτει το «κυρίαρχο κλειδί» για τον έλεγχο της Μεσογείου, που είναι η Βάση της Σούδας. Υποστηρίζουν ότι η ελληνική ηγεσία πρέπει να αξιοποιήσει τη μοναδικότητα και την αναντικατάστατη αξία της βάσης για τους Αμερικανούς ως ισχυρό διπλωματικό εργαλείο, προκειμένου να αποτρέψει την υπερβολική αναβάθμιση της Τουρκίας.

Στη Σούδα φιλοξενούνται κρίσιμες δομές όπως το Κέντρο Ολοκληρωμένης Πυραυλικής Άμυνας (Integrated Missile Defense Center) και το πεδίο βολής της Κρήτης, που ενισχύουν την αποτρεπτική ισχύ της Συμμαχίας.

Λόγω της τεράστιας σημασίας της για τους Αμερικανούς, η βάση αποτελεί ένα ισχυρό διπλωματικό εργαλείο που μπορεί να αξιοποιήσει η ελληνική πολιτική ηγεσία για την άσκηση πίεσης.