Το Πεκίνο επέβαλε από σήμερα κυρώσεις στον υπουργό Επικοινωνιών της Παραγουάης, όπως επίσης και στον υπουργό Εξωτερικών του Μπελίζ, επί τη βάσει των σχέσεών τους με την Ταϊβάν.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας επικαλέστηκε την εθνική κυριαρχία της και την ασφάλεια ως τους βασικούς λόγους για την επιβολή των κυρώσεων, τονίζοντας ότι μερικοί από τους πολιτικούς του Μπελίζ και της Παραγουάης έχουν “αντικινεζική” συμπεριφορά πιέζοντας τις χώρες τους για τη διατήρηση διπλωματικών σχέσεων με την Ταϊβάν.

Στα μέτρα που έλαβε το Πεκίνο περιλαμβάνεται η απαγόρευση έκδοσης βίζας εισόδου στο Χονγκ Κονγκ και το Μακάο, αλλά και η απαγόρευση προς κινεζικούς οργανισμούς και πρόσωπα να εμπλέκονται σε συναλλαγές, συνεργασίες ή άλλες δραστηριότητες, ανέφερε το ίδιο υπουργείο σε δύο ανακοινώσεις.

Η Κίνα θεωρεί την Ταιβάν που έχει δημοκρατική διακυβέρνηση ως κινεζικό έδαφος, μία διεκδίκηση που απορρίπτει σθεναρά η κυβέρνηση στην Ταϊπέι.