Το Πεντάγωνο αναμένεται ότι θα στείλει χιλιάδες στρατιώτες της επίλεκτης 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας στη Μέση Ανατολή, ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters δύο πηγές που έχουν γνώση αυτού του θέματος, σημειώνοντας ότι η συγκέντρωση περισσότερων στρατευμάτων στην περιοχή θα γίνει, μολονότι η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκει να ξεκινήσει συνομιλίες με το Ιράν.

Οι αξιωματούχοι, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, δεν διευκρίνισαν σε ποια περιοχή της Μέσης Ανατολής θα αναπτυχθούν τα στρατεύματα, ούτε πότε αναμένεται να φτάσουν εκεί.

Ο αμερικανικός στρατός παρέπεμψε για διευκρινίσεις στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, περίπου 3.000 στρατιώτες θα σταλούν στη Μέση Ανατολή. Η γραπτή εντολή του Πενταγώνου για την ανάπτυξη της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας αναμένεται εντός των επόμενων ωρών.

Έχει δοθεί ήδη η εντολή, υποστηρίζει το Axios

Την ίδια ώρα, το Axios υποστηρίζει ότι ο διοικητής της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας των ΗΠΑ, μαζί με το επιτελείο του, έχουν ήδη λάβει εντολή να αναπτυχθούν στη Μέση Ανατολή, μαζί με ταξιαρχία πεζικού που αριθμεί αρκετές χιλιάδες στρατιώτες.

Πρόκειται για σημαντική ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, εν μέσω σεναρίων για πιθανή χερσαία επιχείρηση στο Ιράν.

Ωστόσο, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση.