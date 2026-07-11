Το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή 10 Ιουλίου, μια νέα δέσμη αρχείων που σχετίζονται με τα UFO, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και μια αναφορά από στρατιωτικό πιλότο, ο οποίος δήλωσε ότι ένα μυστηριώδες ιπτάμενο αντικείμενο ήταν πολύ «διαφορετικό από οτιδήποτε είχε δει» στα 28 χρόνια υπηρεσίας του.

Συνολικά στον νέο φάκελο για τα UFO περιλαμβάνονται 40 αρχεία με 14 έγγραφα, 19 βίντεο, τέσσερα αρχεία ήχου και τρεις εικόνες. Τα αρχεία προέρχονται από διάφορες υπηρεσίες: το Πεντάγωνο, τη NASA, τη CIA, το FBI και το Υπουργείο Ενέργειας.

Τι περιλαμβάνουν τα νέα αρχεία για τα UFO;

Η αποκάλυψη είναι παρόμοια με προηγούμενες δημοσιοποιήσει, ένα μείγμα κυρίως μη λογοκριμένων ιστορικών εγγράφων και βίντεο, μαζί με άλλα αρχεία που περιγράφουν λεπτομερώς πιο πρόσφατα γεγονότα.

Το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ περιγράφει λεπτομερώς την εισβολή ενός αγνώστου ταυτότητας αντικειμένου στον εναέριο χώρο πάνω από μια εγκατάσταση πυρηνικών όπλων, γνωστή ως Pantex, κοντά στο Αμαρίλο του Τέξας, τον Σεπτέμβριο του 2015. Το έγγραφο περιλαμβάνει τη μαρτυρία δύο αξιωματικών που καταδίωξαν το αντικείμενο, ενώ η πυρηνική εγκατάσταση τέθηκε σε κατάσταση αποκλεισμού ασφαλείας (lockdown).

Δείτε σχετικό βίντεο:

«Αν και δεν μπόρεσαν να προλάβουν το αντικείμενο, ακινητοποίησαν το όχημά τους και βγήκαν έξω. Μόλις βγήκαν, παρατήρησαν ότι το αντικείμενο δεν έκανε κανέναν ήχο. Επιπλέον, οι [αξιωματικοί] δήλωσαν ότι δεν ήταν σε θέση να εντοπίσουν κανέναν τύπο συστήματος πρόωσης στο αντικείμενο, ενώ χρησιμοποιούσαν κιάλια για να το αξιολογήσουν», αναφέρει η έκθεση. «Αφού το παρατήρησαν για 1-2 λεπτά, το αντικείμενο συνέχισε την πορεία του στα βόρεια, εκτός της εγκατάστασης».

Περίπου τα μισά αρχεία χρονολογούνται από το 2010 ή μεταγενέστερα, με βίντεο που δείχνουν υπέρυθρα πλάνα τα οποία καταγράφηκαν από στρατιωτικές κάμερες. Οι εικόνες δείχνουν ανεξήγητα αντικείμενα και συναντήσεις από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του δυτικού Ειρηνικού Ωκεανού, του Ατλαντικού και της Μέσης Ανατολής.

Ένα από αυτά τα περιστατικά συνέβη πάνω από τον Ατλαντικό το 2020. Τα αρχεία περιλαμβάνουν πλάνα ενός αντικειμένου που «είχε ένα πιο σκούρο, βυσσινί χρώμα, ύψους περίπου 12-15 ποδιών», σύμφωνα με τη συνοδευτική αναφορά ενός μέλους πληρώματος του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία έχει υποστεί έντονη λογοκρισία.

«Δομικά, φαινόταν σαν ένα μεγάλο, κάπως παραμορφωμένο μπαλόνι, αλλά δεν μπορέσαμε να το επιβεβαιώσουμε καθώς περάσαμε από το σημείο συνάντησης», έγραψε ο αξιωματικός οπλικών συστημάτων. «Στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε πίσω στο πλοίο και προσγειωθήκαμε χωρίς απρόοπτα».

Η αναφορά είναι γνωστή ως «range fouler debrief» (ενημέρωση για παρεμπόδιση πεδίου ασκήσεων), την οποία το Πεντάγωνο περιέγραψε ως «μια τυποποιημένη φόρμα αναφοράς που χρησιμοποιεί το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ για να καταγράφει τις συνθήκες γύρω από μια μη εξουσιοδοτημένη εισβολή σε ελεγχόμενο εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια ενεργών στρατιωτικών επιχειρήσεων ή εκπαίδευσης».

Μια άλλη ενημέρωση κατέγραψε ένα αντικείμενο που είδε ένας πιλότος το 2019 πάνω από τις ανατολικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Παρατήρησα ένα αντικείμενο με χαρακτηριστικά διαφορετικά από οτιδήποτε είχα δει στα 28 χρόνια θητείας μου στην [Αεροπορία] και το Ναυτικό», έγραψε ο πιλότος. «Ένα μικρό αντικείμενο βρισκόταν κάτω από εμάς και φαινόταν να κινείται σε ευθεία γραμμή αντίθετη από τη δική μας κατεύθυνση με υψηλή ταχύτητα. Το εντόπισα για περίπου 10-15 δευτερόλεπτα πριν ενεργοποιήσουμε τη συσκευή εγγραφής για να έχουμε το επισυναπτόμενο βίντεο. Όταν έκανα ζουμ για να προσπαθήσω να πετύχω μεγαλύτερη ανάλυση, η ταχύτητα του αντικειμένου το έβγαλε από το οπτικό μου πεδίο και δεν μπόρεσα να το επαναεντοπίσω, ακόμη και σε χαμηλότερο ζουμ. Κατά την ανάλυση μετά την πτήση, το αντικείμενο φάνηκε να είναι ορθογώνιο. Άλλοι με ίση ή μεγαλύτερη εμπειρία ήταν επίσης αβέβαιοι για το τι θα μπορούσε να είναι αυτό το αντικείμενο».

Τα πιο πρόσφατα γεγονότα που περιγράφονται στην τέταρτη δέσμη αρχείων συνέβησαν το 2025 κοντά στην Κίνα. Ένα βίντεο δείχνει έναν στρατιωτικό αισθητήρα να εντοπίζει «μια περιοχή αντίθεσης που μοιάζει με αστέρι με έξι κορυφές» πάνω από την Κίτρινη Θάλασσα.

Τα ιστορικά αρχεία περιλαμβάνουν τα πρακτικά μιας διάσκεψης του 1949 στο Λος Άλαμος του Νέου Μεξικού, κορυφαίων φυσικών και επιστημόνων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εργάστηκαν στο Μανχάταν Πρότζεκτ. Οι παρευρισκόμενοι στη διάσκεψη προσπάθησαν και απέτυχαν να εξηγήσουν τις «πράσινες πύρινες σφαίρες» που είχαν εντοπιστεί πάνω από το πυρηνικό εργαστήριο. Μια θεωρία υποστήριζε ότι επρόκειτο για μετέωρα που εισέρχονταν στην ατμόσφαιρα, αλλά ένας εξέχων αστρονόμος σημείωσε ότι «τίποτα παρόμοιο… δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ στην περίπτωση πτώσης μετεωριτών».

Το Πεντάγωνο δήλωσε ότι η δημοσιοποίηση των αρχείων της Παρασκευής δεν είναι η τελευταία αποκάλυψη βάσει του εκτελεστικού διατάγματος του προέδρου των ΗΠΑ. «Το Υπουργείο Πολέμου και οι υπηρεσίες μας εργάζονται ενεργά για την επόμενη κυκλοφορία αρχείων», ανέφερε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Σον Παρνέλ.

Πηγή: CBS News