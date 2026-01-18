Το Πεντάγωνο έθεσε περίπου 1.500 εν ενεργεία στρατιώτες σε κατάσταση ετοιμότητας, προκειμένου να αναπτυχθούν στη Μινεσότα εφόσον κλιμακωθεί η βία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post που επικαλείται αξιωματούχος.

Το πρακτορείο Reuters, ανέφερε ότι δεν κατέστη δυνατό, να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες. Όπως επισημαίνεται οι μονάδες έχουν λάβει σχετικές εντολές προετοιμασίας, για το ενδεχόμενο επιδείνωσης της κατάστασης, στην πολιτεία.

Η εξέλιξη αυτή, προκύπτει μετά από την απειλή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, να ενεργοποιήσει τον Νόμο περί Εξέγερσης, εάν οι Αρχές της Μινεσότα δεν ανακόψουν διαδηλώσεις, που στρέφονται κατά πρακτόρων των υπηρεσιών ελέγχου της μετανάστευσης.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα εφαρμόσει τον νόμο εάν όπως ανέφερε, οι πολιτειακοί αξιωματούχοι δεν αποκαταστήσουν την τάξη. Το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος δεν προχώρησαν άμεσα σε σχόλια.