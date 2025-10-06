Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή (5/10) ότι επανατοποθετεί περίπου 200 μέλη της Ομοσπονδιοποιημένης Εθνοφρουράς της Καλιφόρνια από την περιοχή του Λος Άντζελες στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, στο πλαίσιο μιας νέας τακτικής για την υλοποίηση των σχεδίων που είχε ανακοινώσει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανακοίνωση ακολούθησε απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή το βράδυ του Σαββάτου (4/10), η οποία προσωρινά μπλόκαρε την αποστολή 200 μελών της Εθνοφρουράς του Όρεγκον στο Πόρτλαντ, επικαλούμενη έλλειψη αποδείξεων ότι οι πρόσφατες διαδηλώσεις απαιτούσαν τέτοια επέμβαση.

«Κατόπιν εντολής του Προέδρου, περίπου 200 άνδρες της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνια επανατοποθετούνται από καθήκοντα στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες στο Πόρτλαντ, Όρεγκον, για να υποστηρίξουν την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) και άλλα ομοσπονδιακά στελέχη που εκτελούν επίσημα καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής της ομοσπονδιακής νομοθεσίας και της προστασίας ομοσπονδιακής περιουσίας», ανέφερε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ.