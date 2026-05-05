Έκπληκτοι έμειναν Νεοϋορκέζοι και τουρίστες όταν είδαν έναν πρωτόγνωρο χορό μπροστά τους, από μία ομάδα μαυροφορεμένων ανδρών.

Στην κατάμεστη από κόσμο κεντρική πλατεία της Νέας Υόρκης, Times Square, μέλη ενός Ελληνικού χορευτικού Συλλόγου χορεύουν πεντοζάλι και ζαλίζουν τα πλήθη. Κινούνται συγχρονισμένα, χωρίς να χάσουν τα βήματα, μεταφέροντας τον παραδοσιακό κρητικό χορό στην αμερικανική μεγαλούπολη. Επάξια οι χορευτές κερδίζουν το χειροκρότημά τους.

Το ξεχωριστό στιγμιότυπο αφού καταγράφηκε από τους παρευρισκόμενους, έγινε viral στο διαδίκτυο.