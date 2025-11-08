Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Η κυβέρνηση του Περού ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι δεν πρόκειται να εγκρίνει ασφαλή διέλευση για την πρώην πρωθυπουργό Μπέτσι Τσάβες, στην οποία έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο από το Μεξικό, απαγορεύοντάς της ουσιαστικά να εγκαταλείψει τη χώρα.

Η Τσάβες αντιμετωπίζει κατηγορίες για «συνωμοσία» σχετικά με την αποτυχημένη προσπάθεια του τότε προέδρου Πέδρο Καστίγιο να διαλύσει το Κογκρέσο το 2022 — γεγονός που οδήγησε στην αποπομπή, τη σύλληψη και τη φυλάκισή του. Οι εισαγγελικές αρχές ζητούν να της επιβληθεί ποινή κάθειρξης 25 ετών.

Η 36χρονη πρώην πρωθυπουργός αρνείται κάθε εμπλοκή. Την περασμένη Δευτέρα 3/11, κατέφυγε στην πρεσβεία του Μεξικού στη Λίμα ζητώντας να της επιτραπεί να φύγει με ασφάλεια για τη χώρα που της προσφέρει άσυλο.

📄Comunicado de Prensa 022-25: Sobre solicitud de salvoconducto para Betssy Chávez y partida de embajador cubano. 👉 https://t.co/HXqYGc22xf pic.twitter.com/lgdWEbSJ1x — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) November 7, 2025

Ωστόσο, ο πρόεδρος του Περού, Χοσέ Χερί, δήλωσε κατηγορηματικά ότι «η κυρία Τσάβες δεν μπορεί να ταξιδέψει στο Μεξικό», επιβεβαιώνοντας την απόφαση της κυβέρνησής του.

Η στάση της Λίμας βαθαίνει τη διπλωματική κρίση με το Μεξικό, το οποίο επικαλέστηκε τη Σύμβαση του Καράκας του 1954 για να προσφέρει άσυλο στην Τσάβες. Το περουβιανό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την απόφαση της μεξικανικής πλευράς, υποστηρίζοντας ότι το δικαίωμα στο άσυλο «παρερμηνεύεται» όταν εφαρμόζεται σε πρόσωπα που κατηγορούνται για κοινά ποινικά αδικήματα και όχι για πολιτικούς λόγους.

Η κυβέρνηση του Περού γνωστοποίησε επίσης ότι θα ζητήσει από τον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών να επανεξετάσει τη Σύμβαση, ώστε να αποφευχθούν ανάλογες περιπτώσεις στο μέλλον.

Παράλληλα, σε ένα φαινομενικά άσχετο αλλά διπλωματικά φορτισμένο επεισόδιο, το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την «οριστική αποχώρηση» του πρεσβευτή της Κούβας, Κάρλος Σαμόρα, χωρίς να δοθούν διευκρινίσεις για το αν η εξέλιξη συνδέεται με την υπόθεση Τσάβες.

Η ένταση με το Μεξικό κορυφώθηκε όταν το Περού διέκοψε επίσημα τις διπλωματικές σχέσεις του, κατηγορώντας την κυβέρνηση της Κλαούδια Σέινμπαουμ για «παρέμβαση στα εσωτερικά του». Το περουβιανό Κογκρέσο ανακήρυξε μάλιστα την πρόεδρο του Μεξικού persona non grata, ενώ η μεξικανική κυβέρνηση απάντησε ότι ουδέποτε αναμείχθηκε στις εσωτερικές υποθέσεις της περουβιανής πολιτικής σκηνής.

Οι σχέσεις ανάμεσα στη Λίμα και στο Μεξικό είχαν ήδη εισέλθει σε τροχιά ραγδαίας επιδείνωσης όταν καθαιρέθηκε και φυλακίστηκε ο πρώην πρόεδρος Καστίγιο κι η μεξικανική κυβέρνηση παραχώρησε πολιτικό άσυλο στην οικογένειά του.

Έκτοτε, οι κυβερνήσεις των δυο κρατών ανακάλεσαν τους πρεσβευτές τους η μια από την πρωτεύουσα του άλλου, κάτι πάντως που άφησε ανεπηρέαστες τις εμπορικές ανταλλαγές τους.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ