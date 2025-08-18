Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μπορεί να αναμένει μια «δύσκολη» συνάντηση με τον ηγέτη των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, καθώς οι παράμετροι μιας ειρηνευτικής συμφωνίας δεν είναι όλες υπέρ του Κιέβου, δήλωσε ένας ειδικός αναλυτής στο CNN.

Είναι προφανές όμως ότι δεν χρειάζεται να είσαι ειδήμων για να αντιληφθείς ότι ο Ζελένσκι ζει σήμερα την πιο δύσκολη μάχη του πολέμου στην χώρα του και προφανές επίσης είναι ότι μετά από 3,5 χρόνια φονικών μαχών και απωλειών θα εξαναγκαστεί να πιει το πιο «πικρό ποτήρι»: αυτό της παραχώρησης εδαφών.

«Ο Τραμπ του έχει πει με σαφήνεια… ότι θα πρέπει να αποδεχτεί πως το έδαφος που έχει απωλέσει στο μέτωπο, είναι ως επί το πλείστον οριστικά χαμένο μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο Ρόμπερτ Ίνγκλις, Διευθυντής Κεντροευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας.

Ο Ίνγκλις είπε: «κάθε ψευδαίσθηση για την ανάκτηση της Κριμαίας και μεγάλου μέρους του Ντονμπάς έχει τελειώσει».

«Υπάρχει στο παρασκήνιο μια σαφής κατανόηση ότι αυτό το πικρό χάπι που ο Ζελένσκι θα πρέπει να καταπιεί. Και τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία στο μέλλον, και να τις κάνουμε ισχυρές».

Η «συμμαχία των προθύμων»

Μια αντιπροσωπεία Ευρωπαίων ηγετών, συμπεριλαμβανομένων του Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας, του Φρίντριχ Μερτς της Γερμανίας, του Κιρ Στάρμερ της Βρετανίας και της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα συναντηθούν με τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, σε μια συντονισμένη προσπάθεια να υποστηρίξουν το Κίεβο και να διαμορφώσουν το μέλλον της δυτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία.

«Το ίδιο το γεγονός ότι είναι όλοι εκεί μαζί και προσπαθούν να καταλήξουν σε μια κοινή κατανόηση είναι κρίσιμο», δήλωσε ο Ίνγκλις, αλλά τόνισε ότι η εστίαση στις πολυμερείς συνομιλίες πιθανότατα θα είναι στη διαμόρφωση μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, χωρίς επίσημη ένταξη στο ΝΑΤΟ.

«Εφόσον παρέχουν στρατεύματα και υπόσχονται να βοηθήσουν την Ουκρανία, και οι ΗΠΑ παρέχουν προμήθειες, πληροφορίες, υλικοτεχνική υποστήριξη, όλα αυτά μαζί, ειδικά αν υπάρχει ένα είδος συμφωνίας, μια συνθήκη που θα μπορούσε να διαρκέσει χρόνια και να ανανεωθεί επ’ αόριστον, αυτό είναι πολύ κοντά στην προστασία τύπου ΝΑΤΟ και δίνει στην Ουκρανία αυτό που δεν είχε μέχρι τώρα».

Οι «σταθερές» και τα ζητούμενα για την συνάντηση στον Λευκό Οίκο:

«Η ειρήνη πρέπει να είναι διαρκής»: Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι βέβαιος ότι μπορεί να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Υποστήριξε ότι οι νέες εγγυήσεις ασφαλείας θα πρέπει να είναι ισχυρότερες από εκείνες που «δεν λειτούργησαν» στο παρελθόν, επικαλούμενος την απώλεια της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014. Ο Ζελένσκι έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με τον Τραμπ για διμερείς συνομιλίες στο Οβάλ Γραφείο πριν ενταχθεί στους Ευρωπαίους ηγέτες για ευρύτερες συζητήσεις.

Μεγάλη ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία: Πριν από τις συνομιλίες, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος «ποτέ δεν είχε τόσους πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες ταυτόχρονα», δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα ήταν μια «Μεγάλη μέρα», και ότι ήταν «μεγάλη του τιμή να τους φιλοξενήσει!!!»

Εγγυήσεις ασφαλείας: Ο Πούτιν συμφώνησε να επιτρέψει στους συμμάχους της Ουκρανίας να της προσφέρουν εγγυήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας, δήλωσε ο Βίτκοφ. Μια έκτακτη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των σημερινών συνομιλιών θα διερευνήσει τέτοιες επιλογές. Ο Βίτκοφ είπε πως ο Πούτιν συμφώνησε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προσφέρουν προστασία στην Ουκρανία, παρόμοια με το «Άρθρο 5» του ΝΑΤΟ – τη συμφωνία ότι μια επίθεση εναντίον μιας χώρας είναι επίθεση εναντίον όλων – και ότι αυτή είναι μια λύση στο αίτημα της Ρωσίας να μην ενταχθεί ποτέ η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ.

«Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου… Ζελένσκι»: Οι σύμμαχοι του Κιέβου είναι έτοιμοι να αναπτύξουν μια «δύναμη διαβεβαίωσης» στην Ουκρανία μόλις σταματήσουν οι μάχες, δήλωσαν την Κυριακή οι Βρετανοί και οι Γάλλοι ηγέτες. Οι ηγέτες του «Συνασπισμού των Προθύμων» επαίνεσαν τη δέσμευση του Τραμπ να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία , στην οποία δεσμεύτηκαν να διαδραματίσουν «ζωτικό» ρόλο.