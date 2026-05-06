Το Bibury μοιάζει με έναν καλοδιατηρημένο πίνακα ζωγραφικής στην γκαλερί Tate στο Λονδίνο. “Είναι το πιο όμορφο χωριό της Βρετανίας” είχε πει τον 19ο αιώνα ο συγγραφέας William Morris. Χτισμένο σε λόφο της κεντροδυτικής Αγγλίας, πάνω στις δυο όχθες του ποταμού Coln, ο οποίος είναι παραπόταμος του Τάμεση. Από την μία πλευρά του ποταμού βρίσκεται το παραμυθένιο χωριό και από την άλλη πλευρά το διάσημο Arlington, Rack Aisle και ο λόφος του Awkward. Το Bibury απέχει από το Λονδίνο περίπου 2 ώρες .

Το Bibury βρίσκεται στην καρδιά της περιοχής με εξαιρετική φυσική ομορφιά του Cotswolds. Η πύλη για πολλούς περίπατους στους λόφους της βρετανικής υπαίθρου. Το κουκλίστικο χωριό δέχεται αμέτρητους τουρίστες, καθώς η φωτογραφία του κοσμεί την πρώτη εσωτερική σελίδα των βρετανικών διαβατηρίων. Γεγονός που το μετατρέπει στο διασημότερο χωριό της χώρας.

Πολλοί όμως είναι και οι ενδιαφερόμενοι ξένοι αγοραστές, που όπως φαίνεται έχουν χαλάσει την ησυχία των ντόπιων. Φαίνεται πως έχουν καταστρέψει τον αγροτικό τρόπο ζωής τους αλλά και την εικόνα του χωριού, καθώς αγοράζουν ή ανακαινίζουν. Η εικόνα με τις μπουλντόζες είναι πια καθημερινότητα και χαλάει την ηρεμία των κατοίκων και τη γραφικότητα του τοπίου, παρά το ότι η μέση τιμή των κατοικιών κυμαίνεται στο 1,5 εκατομμύριο λίρες.

Σύμφωνα με την Daily Mail, όλοι οι κάτοικοι επικρίνουν τους ξένους αγοραστές. Για πράδειγμα ενα ζευγάρι από την Τουρκία που κάνει ανακαίνιση στο σπίτι που μόλις αγόρασε, έχει προκαλέσει αναστάτωση, αφού έχει μετατρέψει μία γειτονιά… σε εμπόλεμη ζώνη. Μάταια οι κάτοικοι περιμένουν να τελειώσουν οι εργασίες εδώ και μήνες.

Οι εργασίες μοιάζουν ατελείωτες και για ένα άλλο ζευγάρι, οι οποίες έχουν κρατήσει για πολλά χρόνια και τους έχει ήδη κοστίσει εκατοντάδες λίρες. Για όλα αυτά, οι ντόπιοι κάνουν λόγο για πολιτιστικό βανδαλισμό.

Οι ντόπιοι κάνουν παράπονα για τα έργα τα οποία προκαλούν συνεχή θόρυβο και αναστάτωση και ζητούν να μπει ένα χρονοδιάγραμμα στις κατασκευαστικές εργασίες.

Τα φορτηγά που εξυπηρετούν το εργοτάξιο αναχωρούν πάνω στις παρυφές και μπλοκάρουν τις πύλες τους, ισχυρίζονται.

Πολλοί κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι ήταν «τρομοκρατημένοι» από τις ζημιές που έχουν προκληθεί. Ενώ οι οικοδομικές εργασίες στο χώρο και τα έργα στην κύρια αποχέτευση, κλείνουν ακόμα και τους δρόμους, γεγονός που προκαλεί ταλαιπωρία και αναστάτωση σε όλους.