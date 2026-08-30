Σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την τραγωδία στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας.

Επιβάτης που κατάφερε να βγει ζωντανός από το ναυάγιο προχώρησε σε μια καταγγελία που δεν την χωράει ανθρώπινος νους.

Αμέσως μετά τη διάσωσή του, ο επιζών κατά τη διάρκεια συνέντευξής του εξαπολύει βαριές κατηγορίες κατά του καπετάνιου και του πληρώματος, καταγγέλλοντας πλήρη αδιαφορία και εγκατάλειψη των επιβατών την ώρα που το σκάφος βυθιζόταν.

Όπως περιγράφει ο ίδιος, οι ταξιδιώτες αντιλήφθηκαν εγκαίρως την εισροή υδάτων και ενημέρωσαν αμέσως τον καπετάνιο. Όμως εκείνος καθησύχασε περιφρονητικά τους πάντες λέγοντας πως πρόκειται για κάτι σύνηθες στα ταξίδια τους.

Η κατάσταση βέβαια όπως λέει πήρε άλλη τροπή όταν τα νερά έσπασαν ένα παράθυρο. Ωστόσο το προσωπικό όχι μόνο δεν προετοίμασε τους επιβαίνοντες αλλά ούτε τους μοίρασε σωσίβια. Μάλιστα όπως αποκαλύπτει, ο καπετάνιος εγκατέλειψε πρώτος το σκάφος, αφήνοντας τους ανθρώπους αβοήθητους να παλεύουν με τα κύματα.

Σημειώνεται πως το τραγικό συμβάν, το οποίο εξελίχθηκε σε μια ανείπωτη ναυτική τραγωδία με τουλάχιστον 7 νεκρούς σημειώθηκε τις προηγούμενες ώρες στα ανοιχτά της Κερύνειας.

Το ταχύπλοο καταμαράν «Express» της εταιρείας Filo Jet (μήκους 40 μέτρων, υπό τουρκική σημαία) είχε αναχωρήσει από το λιμάνι της Κερύνειας στις 11:58 με προορισμό το λιμάνι Τάσουτζου της Μερσίνας στην Τουρκία. Ανετράπη και βυθίστηκε περίπου 2 με 4 μίλια από την ακτή.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα παραμένουν υπό πλήρη διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, καθώς οι καταγγελίες των διασωθέντων συνθέτουν το παζλ μιας εγκληματικής αμέλειας που οδήγησε στην απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Οργή κι άλλων επιζώντων για το πλήρωμα του καταμαράν

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων που μεταδόθηκαν από το CNN Türk, ο εφιάλτης των 267 επιβατών ξεκίνησε όταν ένα τεράστιο κύμα χτύπησε το καταμαράν και αμέσως μετά ακούστηκε ένας δυνατός κρότος από το σκάφος. Οι επιβάτες τρομοκρατήθηκαν και ζήτησαν αμέσως από το πλήρωμα να επιστρέψουν στο λιμάνι, αλλά εκείνοι τους αγνόησαν, όπως υποστήριξαν διασωθέντες.

«Όταν ξεκινήσαμε, το πλοίο άρχισε να κάνει έναν έντονο θόρυβο. Είπαμε σε μέλος του πληρώματος ότι η καμπίνα μπάζει νερά κι εκείνος απάντησε: Εσείς δεν είστε συνηθισμένοι, εμείς είμαστε, δεν θα συμβεί τίποτα. Στη συνέχεια το πλοίο άρχισε να μπάζει ανεξέλεγκτα νερά. Τα καθίσματα άρχισαν να σπάνε. Ο καπετάνιος ήρθε, κοίταξε, είπε ότι δεν τρέχει τίποτα και συνέχισε. Μετά, το μπροστινό μέρος διαλύθηκε», περιέγραψε άλλος επιζών.

Τη «βαθιά θλίψη και αγωνία» εξέφρασε η Λευκωσία

Εν τω μεταξύ τη «βαθιά θλίψη και αγωνία» εξέφρασε η Λευκωσία μετά τη βύθιση σκάφους με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, από την πρώτη στιγμή, δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης.

«Με βαθιά θλίψη και αγωνία παρακολουθούμε τις εξελίξεις μετά τη βύθιση σκάφους ανοικτά της Κερύνειας», τόνισε σε ανάρτησή του στο Χ, στα ελληνικά και τουρκικά ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

«Η σκέψη μας είναι με όσους έχασαν τη ζωή τους, με τους τραυματίες, με όλους όσοι βιώνουν αυτή την τραγωδία και με τις οικογένειές τους, σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες ώρες», αναφέρει.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία, από την πρώτη στιγμή, δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης, διαθέτοντας κάθε αναγκαίο μέσο. Σε μια τέτοια στιγμή, η προστασία της ανθρώπινης ζωής βρίσκεται πάνω από όλα», πρόσθεσε.