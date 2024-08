Ο κίνδυνος γενίκευσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι πιο ορατός από ποτέ, καθώς η επίθεση του Ιράν και των συμμάχων του κατά του Ισραήλ θεωρείται θέμα χρόνου να πραγματοποιηθεί παρά τις προσπάθειες της διεθνούς διπλωματίας για αυτοσυγκράτηση των δύο πλευρών.

Οι Φρουροί της εΕπανάστασης, με ανακοίνωσή τους, γνωστοποιούν πως έχουν τοποθετήσει εκατοντάδες πυραύλους στην Ιρανική πόλη Μπαντάρ Αμπάς και περιμένουν το πράσινο φως από τον Αγιατολάχ Χαμενεΐ για να τους εκτοξεύσουν, προς το Ισραήλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Συγκεκριμένα, εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία αναφέρουν: «Έχουμε τοποθετήσει εκατοντάδες πυραύλους στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, είμαστε έτοιμοι να τους εκτοξεύσουμε με εντολή του Αγιατολάχ Χαμενεΐ σύντομα».

Εν τω μεταξύ, ανώτεροι αξιωματικοί του Ισραηλινού Στρατού (IDF) πρότειναν στον Υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ και στον Πρωθυπουργό Μπένιαμίν Νετανιάχου, να προλάβουν τη Χεζμπολάχ και να χτυπήσουν τον Λίβανο. «Οι πιθανότητες κλιμάκωσης στο βόρειο μέτωπο αυξάνονται. Θα ήταν συνετό να ηγηθείς της πρωτοβουλίας», σύμφωνα με ρεπορτάζ του Channel 13.

Στην Αραβική Θάλασσα, «στην αυλή του Ιράν» η αμερικανική δύναμη είναι πολύ μεγαλύτερη. Έχουμε ομάδα μάχης αεροπλανοφόρου συνοδευόμενη από έξι πυραυλοφόρα αντιτορπιλικά. Παρότι το δυνητικό πεδίο από όπου θα εκτοξευτούν οι ρουκέτες και οι πύραυλοι είναι σε μεγάλη απόσταση από την αρμάδα των ΗΠΑ, έχουν όπλα βεληνεκούς 1.200 χιλιομέτρων και με υψόμετρο τα 1.050 χιλιόμετρα, κοινώς χτυπάνε στόχους στο διάστημα, με μια αρμάδα που έχει ένα και μόνο σκοπό: να αναχαιτίσει τυχόν βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύει το Ιράν στη φάση όπου παίρνουν ύψος προκειμένου να κατευθυνθούν προς το Ισραήλ. Δύο από τα σκάφη αυτά λένε οι πληροφορίες, έχουν λάβει εντολή μάλιστα να κινηθούν και προς τη μεριά της Ερυθράς Θάλασσας, όπου θα περιπολούν κατά μήκος του δυνητικού διαδρόμου που είναι μεταξύ της Υεμένης που είναι οι Χούθι, και του Ισραήλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Υπήρχε ένα πλοίο που λεγόταν Ocean Trader, που έχει γίνει αντιληπτό στην περιοχή. Δεν έχει ούτε όνομα, ούτε νηολόγιο, ούτε δίνει ίχνη ο πομπός του, και γι’ αυτό αποκαλείται «πλοίο φάντασμα». Πρόκειται για παλιό εμπορικό που μετασκευάστηκε σε ένα πλοίο των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων, δηλαδή είναι ουσιαστικά η πλωτή βάση και το στρατηγείο των περίφημων Αμερικανών βατραχανθρώπων, των SEAL. Υπάρχει στην περιοχή, και αυτό δείχνει ότι οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι για κάθε πιθανό και απίθανο σενάριο.

MV Ocean Trader, chartered by the Military Sealift Command for the U.S. Special Operations Command leaving Toulon, France – supports Special Operations Forces as a mothership. See https://t.co/efvly1c3tA … – April 4, 2022

Το Ocean Trader είναι ένα πρώην Ro/Ro που είχε το όνομα Cragside και έχει ναυπηγηθεί το 2011 στη Δανία για λογαριασμό της Maersk Line. Έχει μήκος 193 μέτρα και πλάτος 26 μέτρα. Πριν 10 περίπου χρόνια είχε μία σύντομη παρουσία σε ελληνικά νερά, καθώς εκτελούσε εμπορικά δρομολόγια από Κόρινθο για τη γείτονα Ιταλία.

Το 2016 ολοκληρώθηκε η μετασκευή – μετατροπή του σε βοηθητικό πλοίο ειδικής υποστήριξης πολέμου του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ.

«Η κυβέρνηση Μπάιντεν ενημέρωσε τους Αμερικανούς νομοθέτες ότι τα αντίποινα του Ιράν μπορεί να γίνουν τη Δευτέρα (05/08) ή την Τρίτη (06/08)», αναφέρει η Washington Post.

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί, είναι ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρός του Κάμαλα Χάρις, που εξασφάλισε πριν λιγες ώρες επισήμως την υποψηφιότητα για την διεκδίκηση της προεδρίας στις επικείμενες εκλογές του Νοεμβρίου, ενημερώθηκαν από την ομάδα που είναι αρμόδια για θέματα εθνικής ασφαλείας στον Λευκό Οίκο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των απειλών που κατά την Ουάσιγκτον εγείρουν το Ιράν και σύμμαχοί του για το αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό στην περιοχή, σύμφωνα με την προεδρία των ΗΠΑ.

Earlier, @VP and I were briefed in the Situation Room on developments in the Middle East.

We received updates on threats posed by Iran and its proxies, diplomatic efforts to de-escalate regional tensions, and preparations to support Israel should it be attacked again.

We also… pic.twitter.com/kbRcVkW3ex

— President Biden (@POTUS) August 5, 2024