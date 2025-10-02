Μπορεί να θεωρηθεί και ως μία «μικρή νίκη» του Global Sumud Flotilla, το γεγονός ότι το πλοίο Mikeno είναι το μοναδικό μέχρι στιγμής που έχει καταφέρει να πλησιάσει κοντά στις ακτές της Γάζας.

Στο βίντεο ο Χασάν Μασούντ που μετέχει στην αποστολή του διεθνούς στολίσκου μεταδίδει την είδηση στο Al Jazeera

In a historic event, the ship Mikeno managed, for the first time, to break the naval blockade and enter Gaza’s territorial waters as the first civilian vessel. pic.twitter.com/HGoSylXqvo — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) October 2, 2025

Όπως βλέπουμε και στον χάρτη το Mikeno εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Γάζας σε μικρή απόσταση μερικών ναυτικών μιλίων από τις ακτές της.

Το Mikeno Που προέρχεται από τη Μαλαισία, έχει σταματήσει στα ανοικτά των ακτών της Γάζας, ενώ ο χάρτης που έχει ανεβάσει στη κεντρική σελίδα του η Global Sumud Flotilla δείχνει ότι το πλοίο δεν έχει καταληφθεί ακόμη, αλλά και ότι έχει σταματήσει λίγα μίλια από την ακτή.