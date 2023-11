Το ενδεχόμενο παράτασης της προσωρινής εκεχειρίας με τη Χαμάς, συζητήθηκε κατά τη διάρκεια του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου ου Ισραήλ κατά τη συνεδρίασή του αργά το βράδυ της Κυριακής.

The possibility of extending the temporary truce with Hamas was discussed by Israel’s war cabinet during its meeting on Sunday evening, according to the report.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από Ισραηλινό αξιωματούχο, οι όροι που θέτει η χώρα για την παράταση της εκεχειρίας παραμένουν αμετάβλητοι από την αρχική συμφωνία, κάτι που σημαίνει ότι η Χαμάς πρέπει να απελευθερώνει άλλους 10 ομήρους για κάθε επιπλέον ημέρα παύσης των μαχών.

Israel’s war cabinet discusses possibility of extending truce

Israel’s war cabinet has discussed the possibility of extending the temporary truce with Hamas when it met on Sunday evening, an Israeli source has told the CNN network.

The source said conditions for an extension…

