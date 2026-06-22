Σκηνές απόλυτου πανικού έζησαν εκατοντάδες τουρίστες, ανάμεσά τους πολλοί Βρετανοί, όταν μια τεράστια πυρκαγιά κατέστρεψε μεγάλο μέρος του δημοφιλούς θερέτρου Viva Dominicus Beach Resort στο Μπαγιαχίμπε (Bayahibe) της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Ο τραγικός απολογισμός της καταστροφής ήταν μία νεκρή γυναίκα, τρεις τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και σχεδόν 1.700 ένοικοι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν άρον-άρον το ξενοδοχείο.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο που κατέγραψε drone:

«Έξι ώρες μετά, η φωτιά ακόμα έκαιγε»

Η πυρκαγιά ξέσπασε την Παρασκευή (19/6) στο πολυτελές θέρετρο (όπου το κόστος διαμονής ανέρχεται στα 350 δολάρια τη βραδιά) και εξαπλώθηκε με τρομακτική ταχύτητα. Εκείνη την ώρα, το ξενοδοχείο λειτουργούσε με πληρότητα 84%.

Σύμφωνα με αναρτήσεις και μαρτυρίες Βρετανών παραθεριστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η φωτιά ξεκίνησε από τον χώρο της υποδοχής (reception): «Η φωτιά ξεκίνησε από τη ρεσεψιόν, επεκτάθηκε ραγδαία στα μπανγκαλόου κοντά στην πισίνα infinity, στη συνέχεια και στα δύο εστιατόρια του μπουφέ, στην κεντρική πισίνα, στην πλατεία και σε μερικά ακόμη μπανγκαλόου προς το Palace. Έξι ώρες μετά, ακόμα βρισκόταν σε εξέλιξη», έγραψε χαρακτηριστικά ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Συγκλονιστικά βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν τεράστια σύννεφα μαύρου καπνού να καλύπτουν τον ουρανό και τις φλόγες να καταπίνουν τουλάχιστον μια δωδεκάδα κτηρίων εντός του συγκροτήματος.

Ποια ήταν η γυναίκα που έχασε τη ζωή της στην πυρκαγιά

Οι αρχές έκτακτης ανάγκης της χώρας επιβεβαίωσαν ότι από τη φωτιά έχασε τη ζωή της η 46χρονη Φραντσέσκα Βαλεντίνο (Francesca Valentino), γνωστή στην Ιταλία για τη συμμετοχή της σε ριάλιτι σόου. Επιπλέον, τρία άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ενώ σε έξι ακόμα άτομα (μεταξύ των οποίων επισκέπτες και διασώστες) παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Αν και οι περισσότεροι τουρίστες κατάφεραν να βγουν από το φλεγόμενο συγκρότημα, η επόμενη μέρα τους βρήκε σε απόγνωση, καθώς έχασαν όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα. 1.700 επισκέπτες έμειναν χωρίς αποσκευές, χρήματα και διαβατήρια. Πολλοί εθεάθησαν να σέρνουν τις βαλίτσες τους κατά μήκος της παραλίας για να σωθούν.

Η διευθύντρια του ξενοδοχείου, Αμάντα Σαντάνα, δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για την έκδοση προσωρινών εγγράφων, σε συνεργασία με τις πρεσβείες, ώστε οι πληγέντες να επιστρέψουν στις χώρες τους.

Γιατί εξαπλώθηκαν τόσο γρήγορα οι φλόγες

Το Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης της Δομινικανής Δημοκρατίας απέδωσε τη ραγδαία εξάπλωση της πυρκαγιάς στον συνδυασμό των ισχυρών ανέμων και των εύφλεκτων υλικών της οροφής του θερέτρου, η οποία ήταν κατασκευασμένη από άχυρα φοίνικα (palm-thatched roofs).

Το γεγονός αυτό σχολιάστηκε έντονα και από τους τουρίστες, με έναν εξ αυτών να σημειώνει: «Κάθε φορά που κοιτάζω αυτές τις οροφές από φύλλα, αναρωτιέμαι πόσο χρόνο θα είχα για να βγω έξω αν έπιανε φωτιά».

Η κατάσταση τώρα

Η πυρκαγιά έχει τεθεί πλέον υπό πλήρη έλεγχο, ωστόσο οι ερευνητές συνεχίζουν το έργο τους για να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την ανάφλεξη, καθώς και τις συνθήκες θανάτου της Φραντσέσκα Βαλεντίνο.

Οι περισσότεροι από τους εκτοπισμένους επισκέπτες έχουν ήδη μεταφερθεί σε άλλα ξενοδοχεία στο Μπαγιαχίμπε και στην Πούντα Κάνα, ενώ οι τοπικές αρχές διευκρίνισαν ότι οι τουριστικές δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή συνεχίζονται κανονικά.

Εκπρόσωπος του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών (Foreign Office) δήλωσε: «Είμαστε σε επαφή με τις τοπικές αρχές και παραμένουμε έτοιμοι να παράσχουμε προξενική συνδρομή σε όσους Βρετανούς υπηκόους έχουν επηρεαστεί».