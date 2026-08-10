Το Pornhub επιδιώκει να επιστρέψει στα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο στην Τζόρτζια των ΗΠΑ, αμφισβητώντας τους κανόνες της πολιτείας για την επαλήθευση ηλικίας σε ιστοτόπους πορνογραφικού περιεχομένου.

Έχει περάσει ένας ολόκληρος χρόνος από τότε που οι κάτοικοι μπορούσαν να έχουν άμεση πρόσβαση σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου της διαδικτυακής πορνογραφίας.

Την περασμένη εβδομάδα, το Pornhub απέστειλε επιστολή σε περισσότερους από 300 πολιτειακούς αξιωματούχους σε όλη τη χώρα —συμπεριλαμβανομένων του Κυβερνήτη Brian Kemp, του Γενικού Εισαγγελέα Chris Carr και αρκετών Ρεπουμπλικανών νομοθετών— ζητώντας τους να επανεξετάσουν ή να καταργήσουν τους νόμους που υποχρεώνουν τους επισκέπτες ιστοτόπων για ενήλικες να επαληθεύουν την ηλικία τους.

Οι νόμοι που ισχύουν σήμερα σε περίπου τις μισές πολιτείες «αποδεδειγμένα δε λειτουργούν» και ουσιαστικά αποτυγχάνουν να προστατεύσουν τους ανηλίκους για τους οποίους θεσπίστηκαν, ενώ παράλληλα θέτουν σε κίνδυνο τα «προσωπικά δεδομένα των ενηλίκων», ανέφερε το Pornhub.

Αντί για απαιτήσεις επαλήθευσης ηλικίας που αφορούν συγκεκριμένους ιστοτόπους, το Pornhub υποστηρίζει ότι οι νομοθέτες θα έπρεπε να μεταθέσουν την ευθύνη στους τεχνολογικούς κολοσσούς —όπως η Apple, η Microsoft και η Google— ώστε να καθιερώσουν τους γονικούς ελέγχους ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στα λειτουργικά τους συστήματα.

Βάσει νόμου της Τζόρτζια που τέθηκε σε ισχύ το 2025, οι ιστότοποι που δημοσιεύουν περιεχόμενο για ενήλικες, υποχρεούνται να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών, συνήθως μέσω επίσημων εγγράφων ταυτοποίησης που εκδίδονται από την πολιτεία, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών αδειών οδήγησης.

Ως απάντηση, το Pornhub απέκλεισε την πρόσβαση στον ιστότοπό του από την Τζόρτζια, χαρακτηρίζοντας τους κανόνες της πολιτείας περί ταυτοποίησης με φωτογραφία μη εφαρμόσιμους — μια κίνηση που έχει κάνει και σε σχεδόν κάθε άλλη πολιτεία με παρόμοια νομοθεσία.