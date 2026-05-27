Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι η Τεχεράνη έχει λάβει ένα προσχέδιο ενός αρχικού, ανεπίσημου πλαισίου για ένα μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με το πλαίσιο, το Ιράν θα αποκαθιστούσε την εμπορική ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απέσυραν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από την περιοχή του Ιράν, αίροντας τον ναυτικό αποκλεισμό.

Η διαχείριση και η χάραξη των διαδρομών της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Πληροφορίες των ιρανικών μέσων ενημέρωσης κάνουν λόγο για μη πρόβλεψη πολεμικών πλοίων στην συμφωνία.

Σημειώνεται πως εφόσον επιτευχθεί η τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, αυτή αναμένεται να εγκριθεί με δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου του ΟΗΕ.

Το «πλαίσιο μνημονίου της Ισλαμαμπάντ» δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Τεχεράνης, τονίζοντας πως το Ιράν δεν θα προχωρήσει σε καμία περαιτέρω κίνηση, χωρίς «απτή επαλήθευση».

Σύμφωνα με το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο CBS, το Memorandum of Understanding (μνημόνιο κατανόησης) των ΗΠΑ θα μπορούσε να αποτελέσει προπομπό του τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή και περιλαμβάνει έξι βασικά σημεία.

Το Ιράν δεν έχει ακόμη συμφωνήσει με όλους τους όρους, αν και ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε την περασμένη Κυριακή ότι είχαν συμφωνήσει αρχικά στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με αντάλλαγμα την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και πλοία, καθώς και στην απόρριψη του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του.

Οι όροι στο σχέδιο μνημονίου συνεννόησης περιλαμβάνουν:

Παράταση 60 ημερών της ισχύουσας κατάπαυσης του πυρός.

Το Ιράν ζητά να ανοίξει αμέσως τα Στενά του Ορμούζ και να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει την επιστροφή της κυκλοφορίας στις προπολεμικές συνθήκες εντός 30 ημερών.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ, μαζί με τους συμμάχους τους, δηλώνουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, τερματίζονται αμέσως και οριστικά. Δεσμεύονται επίσης να μην ξεκινήσουν κανέναν πόλεμο ο ένας εναντίον του άλλου, και να απέχουν από απειλές ή χρήση βίας.

Το Ιράν επιβεβαιώνει εκ νέου ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Το Ιράν συμφωνεί ότι τα αποθέματά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο θα διατεθούν βάσει ενός μηχανισμού στον οποίο θα συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές.

Τα ζητήματα των παγωμένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και οι κυρώσεις κατά του καθεστώτος θα αντιμετωπιστούν με βάση τη συμμόρφωση του Ιράν με τα προηγούμενα σημεία.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπακάεϊ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι παραμένουν «ορισμένα ζητήματα που δεν έχουμε ακόμη οριστικοποιήσει», οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα συνεχιστούν. Ισχυρίστηκε ότι το επίκεντρο των τρεχουσών συνομιλιών είναι ο τερματισμός του πολέμου και ότι δεν συζητούν τις λεπτομέρειες του πυρηνικού ζητήματος. Εάν καταλήξουν σε οριστική συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης, είπε, οι διαπραγματεύσεις για θέματα που σχετίζονται με τα πυρηνικά θα πραγματοποιηθούν εντός 60 ημερών.

«Οι συχνές αλλαγές στις θέσεις και οι αντιφάσεις, τις οποίες δεν χρειάζεται να εξηγήσω και τις οποίες μπορείτε απλώς να παρατηρήσετε κοιτάζοντας τα tweets που εξέδωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, δείχνουν την κατάσταση με την οποία έχουμε να κάνουμε και υπό ποιες συνθήκες πρέπει να επιδιώξουμε μια διπλωματική διαδικασία με έναν τέτοιο ομόλογο», δήλωσε ο Μπακάεϊ. «Αυτό φυσικά δημιουργεί τα δικά του προβλήματα και εμπόδια».

Ραγδαία πτώση των τιμών του πετρελαίου

Μεγάλη πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, «αγοράζοντας» την προοπτική συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Γύρω στις 16:35 ώρα Ελλάδας, η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ της βόρειας θάλασσας για παράδοση τον Ιούλιο, υποχωρούσε 4,99% στα 94,61 δολάρια το βαρέλι, ενώ λίγο νωρίτερα η πτώση είχε ξεπεράσει οριακά και το 5%.

Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό, το West Texas Intermediate, μελλοντικής εκπλήρωσης, υποχωρούσε κατά 5,94% στα 88,31 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι απώλειες είχαν φθάσει περισσότερο από 6%.

Έκτακτη συνεδρίαση υπουργικού συμβουλίου έχει συγκαλέσει ο Τραμπ

Από πλευράς του, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι «ανακατηύθυνε» 109 εμπορικά πλοία στην Αραβική Θάλασσα για να επιβάλει τον αποκλεισμό του προέδρου Τραμπ σε πλοία που ταξιδεύουν από και προς ιρανικά λιμάνια μέσω του Πορθμού του Ορμούζ. Αρκετά αμερικανικά ελικόπτερα Sea Hawk περιπολούν σήμερα την Αραβική Θάλασσα μέσω της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ για να διασφαλίσουν τη συνέχιση του αποκλεισμού.

Εν μέσω αυτού του κλίματος, ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει συγκαλέσει για σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το ιρανικό ζήτημα.

Την ίδια ώρα, οι συγκρούσεις στο μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου κλιμακώνονται επικίνδυνα απειλώντας να εκτροχιάσουν εντελώς τις διαπραγματεύσεις. Ο ισραηλινός στρατός έχει εκδώσει τις τελευταίες ώρες εντολές εκκένωσης για αρκετές κωμοπόλεις και χωριά καθώς σχεδιάζει να εντείνει περαιτέρω τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του κατά της Χεζμπολάχ και πέρα από τη γραμμή οριοθέτησης που είχε ορίσει το Τελ Αβίβ, μετά την κατάπαυση του πυρός της 16ης Απριλίου. Την Τετάρτη μάλιστα, ισραηλινές δυνάμεις συγκρούστηκαν με μαχητές της Χεζμπολάχ στον ποταμό Λιτάνι.

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της έχει επίσης εντείνει τις επιθέσεις κατά των ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο, ενώ στοχοποιεί και το βόρειο Ισραήλ.