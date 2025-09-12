Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, επιβεβαίωσε σήμερα ότι ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο κύριος ύποπτος για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Υπενθυμίζεται ότι ο Κερκ πυροβολήθηκε στο λαιμό ενώ μιλούσε σε μια εκδήλωση στο Valley University.

Ο Κοξ δήλωσε ότι ο Ρόμπινσον επικοινώνησε με έναν οικογενειακό φίλο, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε τις αρχές ότι ο Ρόμπινσον «είχε ομολογήσει ή υπονοήσει ότι διέπραξε το έγκλημα».

Η πληροφορία αυτή μεταβιβάστηκε στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Γιούτα και εξετάστηκε από τους ερευνητές του Valley University, πρόσθεσε ο Κοξ.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, ο Ρόμπινσον είχε γράψει μηνύματα στην εφαρμογή Discord σχετικά με το τουφέκι που χρησιμοποίησε.

Ο συγκάτοικος του ύποπτου δράστη έδειξε στους ερευνητές μηνύματα στο Discord, όπου ο Ρόμπινσον μιλούσε για την απόκτηση ενός τουφεκιού, σύμφωνα με τον κυβερνήτη.

Ο συγκάτοικος άνοιξε το Discord και «επέτρεψε στους ερευνητές να βγάλουν φωτογραφίες τα μηνύματα του Ρόμπινσον», πρόσθεσε ο Κοξ σε συνέντευξη Τύπου. «Το περιεχόμενο αυτών των μηνυμάτων περιελάμβανε μηνύματα που σχετίζονταν με τον Τάιλερ, στα οποία αναφερόταν η ανάγκη να παραληφθεί ένα τουφέκι από ένα σημείο παράδοσης, να αφεθεί το τουφέκι σε έναν θάμνο, μηνύματα που σχετίζονταν με την παρακολούθηση της περιοχής όπου είχε αφεθεί το τουφέκι και ένα μήνυμα που αναφερόταν στο ότι το τουφέκι είχε αφεθεί τυλιγμένο σε μια πετσέτα», σημείωσε ο Κοξ.

«Τα μηνύματα αναφέρονται επίσης σε χαραγμένες σφαίρες και σε ένα σκοπευτικό, καθώς και στο ότι το τουφέκι είναι μοναδικό. Τα μηνύματα από τον Τάιλερ αναφέρουν επίσης ότι είχε αλλάξει ρούχα», πρόσθεσε ο Κοξ.

Ο Ρόμπινσον μίλησε αρνητικά για το θύμα πριν από τον πυροβολισμό, σύμφωνα με όσα είπε ένα μέλος της οικογένειάς του στους ερευνητές, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης.

«Οι ερευνητές μίλησαν με ένα μέλος της οικογένειας του Ρόμπινσον, το οποίο δήλωσε ότι ο Ρόμπινσον είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο Κοξ. Ο ύποπτος δράστης ανέφερε συγκεκριμένα τον Κερκ κατά τη διάρκεια ενός οικογενειακού δείπνου, πρόσθεσε ο Κοξ. «Στη συζήτηση με ένα άλλο μέλος της οικογένειας, ο Ρόμπινσον ανέφερε ότι ο Τσάρλι Κερκ θα ερχόταν στο Valley University. Μίλησαν για τους λόγους για τους οποίους δεν τον συμπαθούσαν και για τις απόψεις που είχε», είπε ο κυβερνήτης. Ο Ρόμπινσον στο δείπνο είπε ότι «ο Κερκ ήταν γεμάτος μίσος και διέδιδε μίσος», σύμφωνα με τη δήλωση του οικογενειακού μέλους που μετέφερε ο Κοξ.

Ο Κοξ είπε επίσης ότι οι ερευνητές εντόπισαν επιγραφές στους κάλυκες. Σε έναν από τους τρεις κάλυκες που δεν χρησιμοποιήθηκαν, το χαραγμένο μήνυμα έγραφε: «Χέυ φασίστα! Πιάσε!», ενώ σε έναν δεύτερο κάλυκα έγραφε «oh bella ciao». Στον τρίτο κάλυκα έγραφε: «Αν διαβάζεις αυτό, είσαι γκέι, LMAO» (σ.σ. Το LMAO είναι μια αγγλική αργκό συντομογραφία για το “laughing my ass off”, που στα ελληνικά μεταφράζεται ως “ξεκαρδίζομαι στα γέλια”).

Ο Κοξ πρόσθεσε ότι το τουφέκι που βρέθηκε προσδιορίστηκε ως μοντέλο Mauser 9836, ένα είδος όπλου με βιδωτό μηχανισμό, το οποίο είχε ένα σκοπευτικό στην κορυφή του.

Ο Κοξ ανέφερε ότι ένας φίλος του δράστη τον βοήθησε να παραδώσει τον Ρόμπινσον στις αρχές στο Washington County, στα νοτιοδυτικά της πολιτείας.

Ο κυβερνήτης γης Γιούτα δήλωσε επίσης ότι οι αρχές «δεν διαθέτουν πληροφορίες που θα οδηγούσαν σε περαιτέρω συλλήψεις». Πρόσθεσε ακόμη ότι οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο ύποπτος ενήργησε μόνος του, αλλά η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τι ανέφερε το FBI

«Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τον πιάσαμε!» Με αυτά τα λόγια ο διευθυντής του FBI, Κας Πάτελ ξεκίνησε τη συνέντευξη τύπου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, το απόγευμα της Παρασκευής (12/9).

Στη συνέχεια επεσήμανε ότι: «Το απόγευμα της 11ης Σεπτεμβρίου, ένα μέλος της οικογένειας του Τάιλερ Ρόμπινσον επικοινώνησε με φιλικό πρόσωπο του περιβάλλοντός του και εκείνο με τη σειρά του ενημέρωσε τον Σερίφη ότι ο Ρόμπινσον ομολόγησε τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Η πληροφορία μεταφέρθηκε στο FBI και ο Ρόμπινσον δεν άργησε να αναγνωριστεί, από το βιντεοληπτικό υλικό που είχαν στην κατοχή τους οι Αρχές».

Ο διευθυντής Κας Πατέλ επιβεβαίωσε από τη μεριά του ότι ο Ρόμπινσον συνελήφθη στις 10 μ.μ. (τοπική ώρα) την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου. «Για αυτό δημοσιοποιήσαμε τα στοιχεία, τόσο γρήγορα και ήμασταν τόσο διαφανείς. Είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτή τη διαφάνεια», δήλωσε ο Πατέλ, αναφερόμενος στις φωτογραφίες και το βίντεο που οι αρχές μοιράστηκαν με το κοινό για τον εντοπισμό του υπόπτου.

Ο Πατέλ δήλωσε επίσης ότι έχουν κατασχεθεί εγκληματολογικά στοιχεία τα οποία αξιολογούνται επί του παρόντος. «Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», τόνισε ο Πατέλ.

Στο μεταξύ, ο διευθυντής του FBI έστειλε ένα μήνυμα στον Τσάρλι Κερκ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, λέγοντας: «Στον φίλο μου, Τσάρλι Κερκ: Ξεκουράσου τώρα, αδελφέ. Αναλαμβάνουμε εμείς. Και θα σε δω στη Βαλχάλα», είπε.

Δείτε σχετικό βίντεο από τη συνέντευξη τύπου:

Η δημοσιοποίηση της σύλληψης του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον, από τον Ντόναλντ Τραμπ

Νωρίτερα, και αφού είχαν περάσει δύο μόλις 24ωρα μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή, Τσάρλι Κερκ, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στην εκπομπή Fox & Friends, δήλωσε: «Νομίζω με μεγάλη σιγουριά ότι τον έχουμε υπό κράτηση» (εννοώντας τον δολοφόνο του Κερκ).

Όπως πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάποιος πολύ κοντά στον δράστη αποκάλυψε την ταυτότητά του και έτσι οι Αρχές τον εντόπισαν.

Όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, ο δράστης είναι 22 ετών, διαμένει στη Γιούτα και ονομάζεται Τάιλερ Ρόμπινσον.

Σύμφωνα με τους New York Times, ένας ιερωμένος που ανήκει στις δυνάμεις ασφαλείας, συνομίλησε στο τηλέφωνο με τον πατέρα του υπόπτου, ο οποίος στη συνέχεια έπεισε τον γιο του -και δράστη- να παραδοθεί στις Αρχές.

Μέλος των δυνάμεων ασφαλείας, που είναι ενήμερο για την υπόθεση, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και ανέφερε ότι όντως ένα άτομο προσήχθη στις 11 το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή, δηλαδή περίπου στις 08:00 ώρα Ελλάδος (αν λάβουμε υπόψη τη διαφορά ώρας με τη Γιούτα).

Ο δράστης έφτασε κοντά στο πανεπιστήμιο περίπου 4 ώρες πριν την επίθεση

Βίντεο από κάμερες παρακολούθησης του Πανεπιστημίου Utah Valley δείχνουν τον Τάιλερ Ρόμπινσον, τον οποίο οι αρχές κατηγορούν για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, να φτάνει κοντά στο πανεπιστήμιο με ένα Dodge Challenger το πρωί της Τετάρτης, περίπου τέσσερις ώρες πριν από την επίθεση, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα.

Φορούσε ένα απλό καφέ μπλουζάκι, ανοιχτόχρωμα σορτς, ένα μαύρο καπέλο με λευκό λογότυπο και ανοιχτόχρωμα παπούτσια, είπε ο Κοξ.

Όταν τον συνάντησαν οι ερευνητές σήμερα το πρωί, ο ύποπτος φορούσε ρούχα «συμβατά» με αυτά που φαίνονται στο βίντεο, είπε ο κυβερνήτης.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο με τον δράστη:

BREAKING: Video of Tyler Robinson, Charlie Kirk’s suspected assassin, reading his $32,000 scholarship acceptance letter to the University of Utah pic.twitter.com/fjKDhvgYmc — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 12, 2025

Ο δράστης συνελήφθη στο S.George της Γιούτα, κοντά στο Εθνικό Πάρκο του Zion, περίπου 250 χιλιόμετρα από το σημείο της δολοφονίας.

Trump on DC: We have actually more power in DC. I can change the mayor if I want. I can do whatever I want.pic.twitter.com/3IvIH8P6hU — Clash Report (@clashreport) September 12, 2025

BREAKING: Charlie Kirk assassination suspect in custody, Trump announces on @foxandfriends pic.twitter.com/NIabiI6lrK — Fox News (@FoxNews) September 12, 2025

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ενημερώθηκε για την κράτηση του υπόπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, πέντε λεπτά πριν αρχίσει τη συνέντευξη.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στη συμβολή των τοπικών αρχών για τον εντοπισμό του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ:

«Έκαναν εξαιρετική δουλειά, όλοι συνεργάστηκαν και αυτό δούλεψε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα δήλωσε ότι ελπίζει να καταδικαστεί σε θανατική ποινή ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ.

«Ήταν ο καλύτερος άνθρωπος και δεν του άξιζε αυτό που του συνέβη», δήλωσε στην εκπομπή «Fox & Friends» ο Αμερικανός πρόεδρος.