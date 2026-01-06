To πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ της «Atlas», παρουσίασε για πρώτη φορά στο κοινό η Boston Dynamics, η οποία ανήκει στη Hyundai.

Η εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και οι δυναμικές εξελίξεις στη ρομποτική και την αυτόνομη οδήγηση είναι δύο από τα κεντρικά θέματα της έκθεσης τεχνολογίας CES 2026 στο Λας Βέγκας αυτή την εβδομάδα.

Η Hyundai ανέφερε ότι ο «Atlas» μειώνει επαναλαμβανόμενες χειρωνακτικές εργασίες, όπως η μεταφορά αντικειμένων, ελαφρύνοντας το ανθρώπινο φορτίο και αναλαμβάνοντας εργασίες υψηλότερου κινδύνου. Επίσης τόνισε ότι θέτει τα θεμέλια για την εμπορική αξιοποίηση των ρομπότ και για ένα συνεργατικό περιβάλλον ανθρώπου-ρομπότ.