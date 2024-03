Ένα πρώτο πλοίο φορτωμένο με τρόφιμα κατευθύνεται σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο πληθυσμός είναι αντιμέτωπος με λιμοκτονία, πέρα από τους βομβαρδισμούς και τα αδέσποτα πυρά, καθώς ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς διανύει τον έκτο του μήνα, χωρίς καμιά πιθανότητα ανακωχής στον ορίζοντα.

Μπροστά στην ανεπάρκεια της βοήθειας που φθάνει μέσω χερσαίων οδών στον παλαιστινιακό θύλακο, που είναι κατά μεγάλο μέρος του ισοπεδωμένος, η διεθνής κοινότητα προσπαθεί να διαφοροποιήσει τις οδούς εφοδιασμού, προχωρώντας σε αεροπορικές ρίψεις και στο πιλοτικό σχέδιο για τη δημιουργία θαλάσσιου διαδρόμου, από την Κύπρο στη Λωρίδα της Γάζας.

Πλοίο που μισθώνει η ισπανική ΜΚΟ «Open Arms», φορτωμένο με 200 τόνους τρόφιμα, αναχώρησε χθες από τη Λάρνακα, ταξιδεύοντας στον διάδρομο που επιδιώκουν να δημιουργήσουν η ΕΕ και διάφορες άλλες χώρες. «Αναμένεται να φθάσει σε μερικές ημέρες στις ακτές της Λωρίδας της Γάζας», διευκρίνισε η Λάουρα Λανούθα, εκπρόσωπος της Open Arms.

WCK-provided aid has set sail for Gaza on the @openarms_fund boat. We dispatched almost 200 tons of food—rice, flour, legumes, canned veggies & proteins. Alongside the @UAEAid & @CyprusMFA, our Relief Team is working to send as many aid boats as possible.#ChefsForThePeople pic.twitter.com/oypXF8WbDH

— World Central Kitchen (@WCKitchen) March 12, 2024

