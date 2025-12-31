Την πεποίθηση ότι η Ρωσία θα «νικήσει» στην Ουκρανία εξέφρασε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του προς το ρωσικό έθνος.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε από τη ρωσική κρατική τηλεόραση, ο Ρώσος πρόεδρος απηύθυνε χαιρετισμό στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, τονίζοντας την εμπιστοσύνη του στους στρατιώτες και τους διοικητές τους.

«Θέλω να συγχαρώ όλους τους στρατιώτες και τους διοικητές μας καθώς πλησιάζει το νέο έτος. Πιστεύουμε σε εσάς και στη νίκη μας», αναφέρει μεταξύ άλλων.