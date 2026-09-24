Ένα ιδιαίτερα εξελιγμένο υποβρύχιο ρομπότ, σχεδιασμένο ώστε να μοιάζει σχεδόν απόλυτα με πραγματικό ψάρι, ανέπτυξε κινεζική εταιρεία, ανοίγοντας νέες δυνατότητες για διακριτικές αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης σε ρηχά νερά.

Πρόκειται για το αυτόνομο υποβρύχιο ρομπότ BG-5 Golden Dragon Fish, το οποίο έχει σχεδιαστεί με πρότυπο το εξωτικό χρυσό arowana. Η εξωτερική του εμφάνιση, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο κινείται μέσα στο νερό, έχουν μελετηθεί ώστε να προσεγγίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη συμπεριφορά ενός ζωντανού ψαριού, σύμφωνα με το Blic.

Η σημαντικότερη διαφορά του από τα συμβατικά υποβρύχια drones βρίσκεται στον τρόπο πρόωσής του. Αντί για τις κλασικές έλικες, που μπορούν να παράγουν θόρυβο και να προδώσουν την παρουσία ενός μη επανδρωμένου οχήματος, το BG-5 χρησιμοποιεί μια εύκαμπτη, πολυαρθρωτή ουρά.

Η ουρά reproduces την κυματοειδή κίνηση ενός πραγματικού ψαριού, επιτρέποντας στο ρομπότ να κινείται πιο αθόρυβα και να περνά απαρατήρητο μέσα στο νερό. Με αυτόν τον σχεδιασμό, επιδιώκεται να περιορίζεται το ακουστικό και οπτικό του αποτύπωμα κατά την υποβρύχια κίνησή του.

Παράλληλα, το BG-5 δεν περιορίζεται σε προκαθορισμένες διαδρομές. Διαθέτει αισθητήρες και σύστημα αναγνώρισης εμποδίων, τα οποία του επιτρέπουν να αντιλαμβάνεται τις αλλαγές στο περιβάλλον σε πραγματικό χρόνο και να προσαρμόζει αυτόνομα την πορεία του.

Το ρομποτικό «ψάρι» έχει μήκος περίπου 63 εκατοστά, βάρος περίπου 3,2 κιλά και μπορεί να επιχειρεί σε βάθος έως 5 μέτρων. Η μέγιστη ταχύτητά του αναφέρεται περίπου στα 0,6 μέτρα ανά δευτερόλεπτο.

Η κινεζική εταιρεία έχει παρουσιάσει, μάλιστα, και μια πιο προηγμένη έκδοση με την ονομασία BG-5V, η οποία διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες του συστήματος.

Η συγκεκριμένη παραλλαγή υποστηρίζει σύνθετο σχεδιασμό διαδρομών, έξυπνη κατανομή αποστολών, έλεγχο σχηματισμών και ταυτόχρονο συντονισμό πολλαπλών ρομπότ.

Έτσι, το BG-5V δεν παρουσιάζεται απλώς ως ένα αυτόνομο υποβρύχιο «ψάρι-κατάσκοπος», αλλά ως μέρος ενός ευρύτερου συστήματος που μπορεί να υποστηρίξει συντονισμένες και σύνθετες αυτόνομες αποστολές κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.