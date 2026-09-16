Κόκκινα χείλη, ασυνήθιστο σχήμα και έναν τρόπο μετακίνησης που περισσότερο θυμίζει… περπάτημα παρά κολύμπι. Το red-lipped batfish (Ogcocephalus darwini), γνωστό στα ελληνικά ως κοκκινόχειλο νυχτεριδόψαρο, είναι ένα πραγματικό θαλάσσιο είδος που ζει στα νερά γύρω από τα νησιά Γκαλαπάγκος και έχει τραβήξει το ενδιαφέρον του διαδικτύου εξαιτίας της ιδιαίτερης εμφάνισής του.

Σε αντίθεση με αυτό που μπορεί να υποδηλώνει η εικόνα του, το συγκεκριμένο ψάρι δεν κατοικεί στα μεγάλα βάθη της θάλασσας. Πρόκειται για βενθικό είδος, δηλαδή ζει και κινείται κοντά στον πυθμένα, σε βάθη που κυμαίνονται μέχρι και 120 μέτρα.

Αυτό που ξεχωρίζει αμέσως πάνω του είναι τα χαρακτηριστικά έντονα κόκκινα χείλη του. Το υπόλοιπο σώμα του έχει εξελιχθεί με τρόπο που εξυπηρετεί τη ζωή στον βυθό, ενώ τα θωρακικά και κοιλιακά πτερύγιά του έχουν προσαρμοστεί ώστε να το βοηθούν να κινείται πάνω στην επιφάνεια του πυθμένα. Έτσι, η μετακίνησή του μοιάζει περισσότερο με μικρά «βήματα» παρά με τον συνηθισμένο τρόπο κολύμβησης των ψαριών.

Το red-lipped batfish ανήκει στην οικογένεια Ogcocephalidae, στην οποία περιλαμβάνονται ψάρια με ιδιαίτερες ανατομικές προσαρμογές για τη ζωή κοντά στον πυθμένα της θάλασσας.

Η ασυνήθιστη εμφάνισή του έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες, βλέποντας φωτογραφίες και βίντεο του είδους, σχολιάζουν πως θυμίζει περισσότερο δημιούργημα ηλεκτρονικού υπολογιστή ή χαρακτήρα από ταινία κινουμένων σχεδίων παρά πραγματικό ζώο.

Ωστόσο, το παράξενο αυτό πλάσμα είναι πέρα για πέρα αληθινό.

Ένα από τα πιο παράξενα ψάρια των Γκαλαπάγκος

Τα Γκαλαπάγκος αποτελούν έναν από τους πιο ξεχωριστούς φυσικούς προορισμούς στον κόσμο, φιλοξενώντας πολλά είδη που δεν συναντώνται εύκολα αλλού. Ανάμεσά τους βρίσκεται και το red-lipped batfish, η ιδιαίτερη μορφολογία του οποίου το έχει μετατρέψει σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα θαλάσσια πλάσματα της περιοχής.

Το είδος δεν είναι προσαρμοσμένο για να κολυμπά επί μεγάλες αποστάσεις. Αντίθετα, περνά μεγάλο μέρος της ζωής του στον πυθμένα, όπου κινείται και αναζητά την τροφή του.

Έτσι, το βίντεο που έγινε viral στα social media δεν καταγράφει κάποιο μυστηριώδες «τέρας της αβύσσου», αλλά ένα υπαρκτό ψάρι των Γκαλαπάγκος, το οποίο διαθέτει έναν από τους πιο ασυνήθιστους τρόπους μετακίνησης που έχει διαμορφώσει η εξέλιξη στον θαλάσσιο κόσμο.