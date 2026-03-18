Η στάση του Ιράν εναντίον της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων δεν θα αλλάξει σημαντικά, δήλωσε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera σε σχόλιά του που αναμεταδόθηκαν σήμερα από ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επισημαίνοντας ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης δεν έχει ακόμα εκφράσει δημοσίως τις απόψεις του για το θέμα.

Ο πρώην ανώτατος ηγέτης αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στην αρχή του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν, είχε εκφράσει με θρησκευτικό διάταγμα (φετφάς, φάτουα) στις αρχές της δεκαετίας του 2000 την αντίθεσή του στην ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής.

Δυτικές χώρες, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, κατηγορούσαν επί χρόνια την Τεχεράνη ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αν και οι ιρανικές αρχές δηλώνουν ότι το πυρηνικό πρόγραμμά τους προορίζεται αποκλειστικά για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Ο Αραγτσί δήλωσε πως τα θρησκευτικά διατάγματα εξαρτώνται από τον νομικό του Ισλάμ που τα εκδίδει και πρόσθεσε ότι δεν είναι ακόμα σε θέση να κρίνει τις απόψεις του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, για τη νομολογία ή την πολιτική.

Επίσης παραδέχθηκε ότι οι χώρες της περιοχής είναι «αναστατωμένες και οι λαοί τους υπέστησαν βλάβες ή ενοχλήθηκαν» από ιρανικά πλήγματα, όμως πρόσθεσε ότι η ευθύνη βρίσκεται πλήρως στις ΗΠΑ, οι οποίες άρχισαν τον πόλεμο στις 28 Φεβρουαρίου.