Η εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου Φόρντοου, είναι ένα εργοστάσιο που χτίστηκε μέσα σε βουνό στην άκρη της Μεγάλης Αλμυρής Ερήμου του Ιράν και αποτελεί τον… διακαή πόθο του Ισραήλ που όμως όπως αναφέρουν διεθνείς αναλυτές, δύσκολα θα καταφέρει να χτυπήσει. Πρόκειται για πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν που τα συμβατικά όπλα του Ισραηλινού Στρατού δεν μπορούν να πλήξουν.

Η κύρια εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν πιστεύεται ότι αποτελείται από τρία υπόγεια κτήρια, δύο από τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να χωρούν 50.000 φυγοκεντρητές, σύμφωνα με την Πρωτοβουλία Πυρηνικής Απειλής, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό.

Το αυστηρά φυλασσόμενο εργοστάσιο πυρηνικού εμπλουτισμού, θαμμένο μισό χιλιόμετρο κάτω από βουνό, περιβάλλεται από προηγμένα συστήματα αεράμυνας και βρίσκεται κοντά στην αρχαία θρησκευτική πόλη Κομ, στο Ιράν.

Όπως δημοσίευσαν οι Financial Times, για την Τεχεράνη, η εγκατάσταση στο Φόρντοου συμβολίζει την επιθυμία της να διαφυλάξει το πυρηνικό της πρόγραμμα, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να επιβιώσει από μια πλήρη μετωπική επίθεση, με ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού άθικτο για την πιθανή παραγωγή πυρηνικού όπλο.

Το Φόρντοου είναι θαμμένο κάτω από σκληρό βράχο και περικυκλωμένο από ενισχυμένο σκυρόδεμα που το θέτει μακριά από την καταστροφική εμβέλεια οποιουδήποτε από τα δημοσίως γνωστά όπλα του Ισραήλ, αποτελεί επίσης σύμβολο της στρατηγικής ανησυχίας του Ιράν.

Χτύπησαν το Νατάνζ, αλλά όχι και το Φόρντοου

«Το Φόρντοου είναι το παν της πυρηνικής επιχείρησης του Ιράν», δήλωσε ο Μπέχναμ Μπεν Ταλεμπού, ανώτερος συνεργάτης στο Ίδρυμα για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών, ένα αμερικανικό think tank. Το Ιράν επιβεβαίωσε το Σάββατο (14/6) ότι το Φορντόου δέχθηκε επίθεση, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ISNA, επικαλούμενο εκπρόσωπο του οργανισμού ατομικής ενέργειας της χώρας, αν και οι ζημιές ήταν περιορισμένες. Αντιθέτως, το Ισραήλ κατάφερε να καταστρέψει το μεγαλύτερο υπέργειο πιλοτικό εργοστάσιο εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν στη Νατάνζ, δήλωσε ο επικεφαλής του πυρηνικού οργανισμού του ΟΗΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, στο Συμβούλιο Ασφαλείας την Παρασκευή.

Σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών εικόνων ανοιχτού κώδικα από το think-tank του Ινστιτούτου Διεθνούς Επιστήμης και Ασφάλειας (ISIS), οι υπόγειες αίθουσες φυγοκέντρησης ενδέχεται να έχουν καταστεί άχρηστες λόγω εκτεταμένων ζημιών στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας της Νατάνζ.

«Το Φόρντοου θα είναι δύσκολο χωρίς τις ΗΠΑ. Είναι βαριά οχυρωμένο και βαθιά κάτω από ένα βουνό. Δεν είμαι σίγουρος πόση ζημιά μπορούμε να προκαλέσουμε εκεί», δήλωσε ο Ντάνι Κιτρινόβιτς, ειδικός σε θέματα Ιράν στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας στο Τελ Αβίβ.

«Το Ιράν δεν έχει ακόμη πλησιάσει στο σημείο μηδέν [την καταστροφή του πυρηνικού του προγράμματος]… Εξακολουθούν να έχουν σημαντικές δυνατότητες», πρόσθεσε ο Κιτρινόβοτς, ο οποίος είπε ότι το Φόρντοου θα είναι ο πιο δύσκολος και πιθανώς ο τελευταίος στόχος στην αεροπορική εκστρατεία του Ισραήλ.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το Φόρντοου δεν είναι μια μοναδικά προστατευόμενη εγκατάσταση. Κάθε μεγάλη στρατιωτική δύναμη με πυρηνικό πρόγραμμα διαθέτει παρόμοια υπόγεια στρατιωτικά καταφύγια που έχουν εμπνεύσει αμέτρητα κατασκοπευτικά θρίλερ και θεωρίες συνωμοσίας.

Additionally:

▪️Fordow is not the only facility that Iran can fall back on

▪️Tehran has recently been building an even deeper and *better* (?) protected facility into Kūh-e Kolang Gaz Lā, also known as Pickaxe mountain, a few kilometres south of Natanz https://t.co/jFwVNtPWQl

— Saida Zahidova (@Saida_Zahidova) June 15, 2025